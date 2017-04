Kritik: Google underbetaler systematisk kvindelige ansatte

Google underbetaler selskabets kvindelige ansatte, lyder kritikken. Selskabet afviser blankt beskyldningerne.

Annonce:



Annonce:

Google underbetaler systematisk selskabets kvindelige ansatte i hjemlandet USA, lyder det i en hård kritik fra det amerikanske arbejdsministerium, U.S. Department of Labor.Underbetalingen overgår i niveau det gennemsnitlige niveau for teknologibranchen, lyder det.Ifølge avisen The Guardian har ministeriet fundet ‘systematiske uligheder i aflønningen af kvinder på tværs af stort set hele arbejdsstyrken."Ifølge avisen peger chef i Department of Labopr, Janet Herold, på, at forskellene i løn-niveaet for henholdsvis mænd og kvinder er ‘ekstrem.'Det amerikanske arbejdsministerium bygger meldingen på stikprøve-kontrol.Ministeriet har sagsøgt Google for ikke at ville oplyse detaljer om selskabets lønninger og har samtidig anmodet om, at alle Googles statskontrakter annulleres, indtil Google åbner for posten og afleverer de ønskede oplysninger.Google afviser blankt påstandene fra ministeriet."Vi udarbejder årligt en grundig og solid analyse over løn-niveauerne på tværs af køn, og vi kan ikke se tegn på køns-betingende løn-forskelle," lyder det fra selskabet.Google påpeger desuden, at det amerikanske arbejdsministerium ikke har fremlagt dokumentation, tal eller lignende, der kan underbygge kritikken.Det er blot få dage siden, at Google meddelte på Twitter , at selskabet havde ‘lukket ‘the gender pay gap' globalt" og opfordret andre virksomheder til at gøre det samme.