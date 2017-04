Det rumler på cloud-markedet: Pludselig er Google i gang med at udfordre Amazon og Microsoft

Der sker ting og sager på cloud-markedet, hvor Google Cloud nu for alvor ser ud til at ville tage kampen op med Amazon Web Services og Microsoft Azure.

"Google er ikke ved at vælte AWS eller Azure af tronen lige nu, men har en god chance for at blive en magtfuld konkurrent til dem, når der udvides globalt."

Gartners magic quadrant for cloud infrastructure as a service, Worldwide. Fra august 2016.

Det er omkring et halvt år siden, at Google lancerede en omfattende cloud-satsning til virksomhederne i form af Google Cloud.Google Cloud kan bedst beskrives som en bred portefølje af produkter, teknologier og services, der er rettet mod erhvervskunderne, og det er Googles forsøg på at kaste sig ind i kampen mod Amazon Web Services og Microsofts Azure.Samtidig med annonceringen af Google Cloud meddelte Google også, at selskabets Google Apps (Docs, Mail,Kalender etc.) fremover ville hedde G Suite.I de senere måneder er kombinationen Google Cloud og G Suite kun blevet mere interessant, hvilket også var opfattelsen blandt mange iagttagere efter sidste måneds Google Next-konference i San Francisco.Nu skriver Forrester i en analyse, at Google Cloud er en seriøst spiller på public cloud-markedet - og argumenterer blandt andet med:"Googles cloud-satsning hos virksomhederne som en public cloud-leverandør rummer et potentiale for tech-lederne."Forrester skriver om Googles position i forhold til de øvrige store spillere på markedet:"Google konkurrerer primært med AWS, Azure og IBM i cloud platform-segmentet.""Det er vores indtryk, at Google tilbyder overlegen teknologi sammenlignet med mange andre leverandører på erhvervsområdet - men ikke alle. Google har en god IaaS-historik, men halter bagefter AWS med PaaS."Google er ikke ved at vælte AWS eller Azure af tronen lige nu, men har en god chance for at blive en magtfuld konkurrent til dem, når der udvides globalt," skriver Forrester.Forrester fremhæver blandt Googles styrker, at kunstig intelligens og kognitiv computing bygges ind i produkterne, mens en svaghed potentielt kan være, at Google ikke leverer mere branchespecifikke løsninger.Samtidig skriver Forrester:"Fantastisk teknologi bringer dig kun et vist stykke vej. Google skal samtidig demonstrere, at løsningen kan skaleres globalt og fremlægge en plan for, hvordan man har tænkt sig at håndtere de stadig flere regulatoriske og compliance-relaterede udfordringer."Også Gartner har bemærket, at Google er begyndt at røre på sig som en seriøs leverandør af cloud-løsninger til virksomheder.I analysefirmaets seneste 'magic quadrant' inden for infrastructure as a service er Google placeret som en 'visionær' virksomhed, mens Amazon og Microsoft begge er markeret som 'ledere'.Rapporten er udarbejdet nogle måder før, at Google lancerede Google Cloud, men ikke desto mindre er det interessant, at Gartner skriver om Googles cloud-løsninger, at selskabet har masser af cloud-ekspertise fra forbruger-markedet og en klar vision for, hvordan cloud-native applikationer skal udvikles.Samtidig hæfter Gartner sig også ved Googles erfaringer med big data, analytics og machine learning.På minussiden mener Gartner ikke, at Google endnu har samme udvalg af funktioner og services som konkurrenterne, ligesom det fremhæves, at der mangler nøglefunktioner for etablerede virksomheder.Her er det dog igen vigtigt at understrege, at rapporten er fra 2016 - og altså før Google kom på banen med Google Cloud.