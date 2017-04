Har du husket dine kunder i dag? Disse alvorlige fejl begås af mange it-chefer

It-cheferne risikerer at blive kørt helt bag ad dansen i den daglige ledelse af opgaverne, lyder det fra analysehuset Forrester. Glem alt om den klassiske projektfokuserede tilgang. Den dur ikke, lyder det.

Langt de fleste industrier er i dag præget af den store digitale transformation, som i disse år rammer erhvervslivet overalt.Den digitale transformation - der også kaldes ‘Industri 4.0 - er udtryk for en overgang, hvor flere og flere rutineprægede opgaver og forretningsprocesser overtages af it-systemer.Det har forlængst øget kravene til it-cheferne, som i dag i meget højere grad end tidligere er nødt til at tage udgangspunkt i de forretninger, som de servicerer.CIO'erne er over de senere år blevet meget dygtige til at håndtere it-projekter - ikke mindst de meget store og langvarige, der har skullet styres sikkert i mål.Men den metodiske, projektfokuserede tilgang til it-projekter dur ikke, når man skal håndtere it-projekter under denne digitale transformation.Sådan lyder det fra analysehuset Forrester i et arbejdspapir med titlen "The business technology strategy starts with customer obsession." Ifølge Forrester er det nemlig et gennemgående træk ved havarerede it-strategier, at CIO'er fokuserer for meget på ‘projekt-baseret planlægning,' hvilket står i vejen for agilitet og den løbende justering af mål og kurs, hvor kundernes vaner og behov lynhurtigt ændrer sig."En langsom årlig cyklus med fastlåste opgaver og tilgange" dur ikke, lyder det fra Forrester.Istedet bør CIO'er og virksomheder altid lade deres kunder være ledestjernerne. Det er en ting, som mange it-afdelinger i dag forsømmer i en tro på, at de som it-folk har bedre styr på netop it-delen af de forskellige forretninger.Ifølge Forrester lever vi i dag i ‘kundernes tidsalder,' hvor fire ting er afgørende: Kunderne, indsigten, hastighed og graden af sammenhæng (‘connectivity').Alle virksomhederne bør med andre ord sætte alle sejl for at forstå deres kunders vaner, præferencer og så videre. Og de ændrer sig hele tiden. Det samme gør muligheden for at indsamle data til at forstå kunderne bedre."Selskaberne stræber hele tiden efter at forstå og reagere til de hastigt forandrende behov og forventninger, som kunderne har," lyder det fra selskabet.Og her misser mange CIO'er altså at byde ind på den rigtige måde."CIO'er har vanskeligheder med at fokusere på dynamiske kundebehov, da de måles på projekt-aflevering, projekt-kvalitet og drift," hedder det.Det får i mange tilfælde forretningens folk til at udelukke CIO'en fra det vigtige, strategiske arbejde."I bedste fald vil den ‘disconnectede' CIO her fungere som opgave-modtager, der understøtter de digitale iniativer. I værste fald vil de stå i vejen for forandringer og forsømme at integrere og forstå de kunde-drevne aktiviteter," hedder det.