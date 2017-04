Danmark vil ansætte verdens første tech-ambassadør: Her er profilen, som Danmark bør gå efter

Computerviews:: Danmark skal snart ansætte verdens første tech-ambassadør, og hvis den nye post skal være en succes, bør Udenrigsministeriet gå efter en helt særlig profil.

De største forandringer i verden i dag bliver ikke drevet fra Bruxelles, Washington D.C. eller Wall Street i New York.De kommer fra et lille område i Californien, der strækker sig fra San Francisco i nord til San Jose i syd. Et område, vi kender som Silicon Valley.Her finder du en samling af verdens mest værdifulde og indflydelsesrige selskaber samt en helt unik innovations- og iværksætterkultur.Og mange af områdets selskaber er i dag mere indflydelsesrige end mange selvstændige nationer.Det er også baggrunden for, at den danske udenrigsminister Anders Samuelsen (LA) tidligere på året besluttede, at Danmark skal have en tech-ambassadør, der skal være udstationeret netop her.En usædvanlig beslutning, og en usædvanlig ambassadør-post, der også tiltrak sig opmærksomhed fra udenlandske medier som Washington Post og CNN.Men det helt store spørgsmål er: Hvem får jobbet?For at nærme os et svar på det spørgsmål, må vi i første omgang kigge på, hvilke opgaver, som vi bør forvente, at den danske tech-ambassadør skal løfte.For det første skal vedkommende være i stand til at fremme danske interesser overfor de store tech-giganter og sørge for at Danmark indgår i deres overvejelser, når de skal foretage investeringer i Danmark.Blandt de virksomheder, som ambassadøren skal gøre sine hoser grønne hos, er Apple, Facebook og Google, men ambassadøren bør også holde et vågent øje den næste generation af Silicon Valley-virksomheder, der i øjeblikket skyder frem.Blandt de seneste års fremadstormende virksomheder finder vi blandt andet Uber, Airbnb og Tesla.Virksomheder som disse vil også have en interesse i at have en løbende dialog med ambassadøren, når de skal gøre deres indtog på det danske marked.Eksempelvis har Uber og Tesla måtte sande, at deres succes i Danmark står og falder med den danske stats velvilje. For både taxilovgivningen og de nye afgiftsregler for elbiler har vist sig at have stor indfyldese på deres virke i Danmark.Dernæst skal de kommende tech-ambassadør være i stand til at bistå danske startup-virksomheder, der har ambitioner om at gå ind på det amerikanske marked og etablere sig i Silicon Valley.Her handler det blandt andet om at hjælpe dem med at opbygge netværk, rekruttere og navigere i venture kapital-branchen.Den kommende tech-ambassadør bør også have som opgave at brande Danmark som en digital vinder-nation.Ikke blot på de bonede gulve i Silicon Valley, men også være i stand til at promovere Danmark som tech-nation i den amerikanske offentlighed.Her kan vi med fordel skele til vores estiske venner, der gennem de seneste år har fået opbygget et image som en fremsynet og innovativ vinder-nation.Den danske tech-ambassadør skal ligeledes være i stand til at træde i karakter overfor tech-virksomhederne, og trækker streger i sandet, når virksomhedernes interesserer kolliderer med Danmarks interesser.Det kan eksempelvis være nødvendigt, når det gælder ømtålelige emner som privacy og virksomhedernes skattebetalinger.Det næste spørgsmål er således, hvilken profil bør man have for at løse de opgaver?Det oplagte, men kedelige valg vil være at pege på en helt traditionel karrierediplomat med erfaring fra udenrigstjenesten.Her er det jo eksempelvis værd at bemærke, at det det danske udenrigsministerium allerede er tilstede i Silicon Valley i form af intiativerne Invest In Denmark og Innovation Center Denmark - og endda med relativ stor succes.De to initiativer løser allerede i dag en del af de opgaver, som den kommende ambassadør skal være ansvarlig for.Der er eksempelvis god grund til at fremhæve den succes, som Invest in Denmark har haft med at få tech-giganter som Apple og Facebook til at etablere datacentre i Denmark.Og mere kontroversielt hjalp Invest In Denmark også Uber, da den amerikanske virksomhed skulle etablere sig i Danmark.Samtidig har Innovation Center Denmark hjulpet med at bygge bro mellem det danske iværksættermijlø og Silicon Valley, og gennem adskillige år har centeret hjulpet danske tech-virksomheder med et etablere sig på det amerikanske marked.Derfor er det også nærliggende at tro, at det netop er fra miljøet omkring netop Invest in Denmark og Innovation Centre Denmark, at den nye ambassadør skal rekrutteres.Eksempelvis er den tidligere iværksætter Bent Hessen-Schmidt, der er en af Invest In Denmarks folk i Silicon Valley, flere gange blevet fremhævet som en af nøglepersonerne i forhandlingerne med at få Apple og Facebooks datacentre til Danmark. Dagbladet Børsen har tidligere beskrevet ham som en mand med en relativ usædvanlig profil i den danske udenrigstjeneste, fordi han med dagbladets ord "er mere erhvervsmand end embedsmand."Og derfor er der også grund til at tro, at Udenrigsministeriet vil gå efter en person med en lignende profil fremfor en mere traditionel diplomat til det kommende ambassadør-job.I USA har vi set, hvordan Donald Trump anvender den kontroversielle iværksætter og investor Peter Thiel som sin forlængede arm i Silicon Valley.I Danmark findes der i sagens natur ingen realistiske kandidater med med den indflydelse og det netværk i Silicon Valley.Men Udenrigsministeriet kan med fordel gå efter en kandidat, der har en indsigt og forståelse for tech-industrien og erfaring med at netværke i netop disse kredse.Med andre ord vil det give mening at vælge en der ved, hvilke knapper, der skal trykkes på for at vække Silicon Valley-virksomhedernes interesse for Danmark.Derfor er det langt fra sikkert, at den perfekte profil skal findes blandt embedsmændene i de danske ministerier eller diplomaterne i den danske udenrigstjeneste.Den perfekte profil er måske snarere en, der allerede har skabt sig et navn i den danske og måske sågar også den internationale tech-verden, og samtidig har erfaringer med arbejdsgangene i startups såvel som mere etablerede it-virksomheder.Nyheden om ambassadør-posten har skabt international opmærksomhed, og det perfekte profil bør derfor desuden have de kommunikative evner og en karisma, der gør, at vedkommende fortsat kan fastholde interessen om posten og ikke mindst om Danmark som tech-nation.Her kan den amerikanske ambassadør i Danmark, Rufus Gifford, måske tjene som inspiration for effektiv i kommunikation i en moderne medie-virkelighed.