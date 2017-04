Tesla fortsætter med at race derudaf - er nu USA's mest værdifulde bilselskab

Foto: Lars Jacobsen

Tesla er nu verdens sjette største bilselskab målt på markedsværdi, selvom den etablerede bilindustri sætter Tesla til vægs, når det gælder produktionskapacitet og endda også selvkørende teknologi

Grafik: Navigant Research.

Silicon Valley har overhalet hele den amerikanske bilbranche indenom.I hvert fald hvis vi skal sætte vores lid til det amerikanske aktiemarked.Her så vi i sidste uge, at Fords markedsværdi blev overgået af Tesla, og nu har elbilsselskabet fra Silicon Valley også overhalet General Motors i markedsværdi.Teslas værdi overstiger ligeledes den tredje amerikanske bilgigant Fiat-Chrystler-koncernen og er dermed USA's mest værdifulde bilselskab.Teslas markedsværdi lyder nu på 50,9 milliard dollar.Det svarer til 358 milliarder kroner med den aktuelle dollarkurs, og det gør ifølge det amerikanske erhvervsmedie Bloomberg virksomheden til verdens sjette største bilproducent målt på markedsværdi.Værdien afspejler, at aktionærerne på Wall Street spår Teslas elbiler en betydeligt lysere fremtid end de biler, der i øjeblikket bliver udviklet af de traditionelle bilselskaber.Det er på trods af, at Tesla stadigvæk blot producerer en brøkdel af det antal biler, som de traditionelle bilselskaber producerer.Eksempelvis producerede Tesla sidste år blot lidt over 80.000 biler, mens General Motors og Ford henholdsvis producerer i omegnen af 10 millioner og 6 millioner biler om året.Telsla forventer dog, at virksomheden allerede til næste år vil være i stand til at producere 500.000 biler om året.Samtidig ventes det, at Tesla i slutningen af 2017 vil være klar med den nye og billigere elbil, Model 3, der er blevet forudbestilt næsten 400.000 gange.På trods af aktiemarkedernes store forventninger til Tesla viste en analyse i sidste uge, at den traditionelle bilindustri i disse år gør store teknologiske fremskridt og er længere fremme med udviklingen selvkørende teknologi end Silicon Valley-virksomheder som Tesla.Ifølge analysen der er foretaget af analysevirksomheden Navigant Research er General, Motors, Daimler og Renault-Nissan i øjeblikket de ledende virksomheder indenfor udviklingen af selvkørende biler.Først længere nede på listen finder vi tech-virksomheder som Google-virksomheden Waymo og Tesla, der er placeret kategorien "konkurrenter," mens Uber og kinesiske Baidu er placeret endnu længere nede i kategorien "udfordrere".En del af forklaringen på resulatet af analysen er ifølge tech-magasinet Wired , at virksomhederne bliver vurderet udfra kriterier som teknologi, strategi, produktions-faciliteter, salg, marketing og distribution.Teknologi-virksomhederne scorer højt på teknologi-kriterierne, men er udfordret af deres manglende erfaring med salg og produktionen af biler.Derfor vurderer Navigant Research, at der er større sandsynlighed for, at det er en etableret bilproducent, der først får succes med at lancere selvkørende biler.Ifølge Wired bliver Tesla vurderet til at være stærk på visioner og strategi, men Navigant Research vurderer, at det er usikkert om Tesla som ung, uprøvet virksomhed med et begrænset budget vil være i stand til at fastholde og udbygge sin position i en brutal industri præget at store bilkoncerner.Samtidig har Tesla indtil videre fastholdt, at virksomheden ikke ønsker at anvende den bekostelige LiDAR-teknologi [light, detection and ranging, red), der ifølge eksperter er helt afgørende i biler, der skal være 100 procent selvkørende.