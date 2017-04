Tal til den: Om en uge kan du indbygge stemmestyring i din Raspberry Pi 3

Med ny opdatering bliver det muligt at implementere Microsofts stemmestyrings-tjeneste Cortana i Raspberry Pi 3.

Annonce:



Annonce:

Er du en af dem, der roder med den lille hjemmebygger-computer Raspberry Pi 3, vil du meget snart få mulighed for at indbygge stemmestyring i enheden, så du kan styre den ved blot at udtale kommandoer ud i luften.Inden længe bliver det nemlig muligt at anvende Microsofts stemme-assistent, Cortana, i Raspberry Pi 3.Ifølge Computerworlds amerikanske nyhedstjeneste kræver det, at man opgraderer det lille developer-board til Creators Update fra Windows 10 IoT Core.Raspberry Pi kan køre både Linux og Windows, men Cortana kan ikke anvendes på Linux-versionerne.Efter opdateringen vil det være muligt at anvende Cortana på Raspberry Pi på samme måde, som Cortana kan anvendes på pc'er.Det vil sige, at man kan spørge computeren om detaljer om vejrudsigten, klokken, fil-søgning, nyheder, ordbog og forskellige andre ting, hvorefter den vil svare.Ifølge Computerworlds amerikanske nyhedstjeneste er muligheden for at indlemme Cortana i Rasberry Pi 3 et direkte angreb på de øvrige stemmestyrede assistent-tjenester i markedet- ikke mindst Amazons Alexa og Google Asistant.Begge disse kan ret nemt implementeres ind i forskellige enheder.Computerworld testede fornylig Amazons Alexa-assistent, som chefredaktør Lars Jacobsen havde placeret i sin stue.Creators Update understøtter igså Intels Compute Sticks og Intels kommende Apollo Lake-teknologier.Vil man i gang med at eksperimentere med stemmestyrede assistent-teknologi i Raspberry Pi 3, bør man dog være opmærksom på, at der er ret begrænsede valgmuligheder, når det gælder højttalere og mikrofoner til den nye Windows-version til Raspberry Pi 3.Mikrofon og højttaler er i sagens natur nødvendig, hvis computeren skal kunne opfange og respondere på stemme-kommandoer.Ifølge Computerworlds amerikanske nyhedstjeneste understøtter Creators Updata for tiden kun Logitechs S150 USB-højttalere og en lille håndfuld mikrofoner.