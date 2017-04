Vi har talt om potentialet længe nok: Nu masse-investerer danske virksomheder i konkret kunstig intelligens

Cognitive computing og kunstig intelligens er strøget til tops på investerings-agendaen. Her kan du se, hvilke løsninger, der hitter.

Der vil i 2017 blive investeret over 10 milliarder danske kroner i kunstig intelligens og cognitive computing i Vesteuropa.Sådan lyder konklusionen i en ny markedsanalyse fra IDC, hvor man også kan læse, at der dermed vil være tale om en stigning på 40 procent i markedets størrelse fra 2016 til 2017 her i vores del af verden.Opgørelsen er interessant, fordi kunstig intelligens i flere år efterhånden har været udråbt som den nye store it-megatrend, mens mange virksomheder alligevel har valgt at betragte udviklingen fra sidelinjen.Som Computerworld kunne berette for nylig, er danske virksomheder dog nu for alvor ved at få øjnene op for mulighederne med kunstig intelligens og cognitive computing.En stribe af de større danske koncerner fra blandt andet medicinalindustrien, service- og finanssektoren er i fuld gang med at investere i helt konkrete løsninger.Det er også denne udvikling, man fornemmer stærkt i den nye markedsanalyse fra IDC, der altså fokuserer på Vesteuropa."Vesteuropæiske virksomheder vil investere signifikant i kognitive løsninger og kunstig intelligens over de næste år, hvilket vil føre til årlige vækstrater på 42,5 procent frem mod 2020, hvor omsætningen vil være på over 30 milliarder kroner," skriver IDC i i analysen.Philip Carnelley, der er research director i IDC, uddyber:"IDC ser en enorm interesse for kognitive applikationer og kunstig intelligens på tværs af Europa i øjeblikket.""Selvom kun en mindre del af de europæiske organisationer har udrullet AI-løsninger i dag, er de langt fleste i gang med at planlægge at udrulle eller evaluerer potentialet.""De kigger på brugsscenarier med en klar ROI som predictive maintenance, beskyttelse mod svindel, kundeservice og salgsanbefalinger."Herunder kan du se den type løsninger, som IDC forventer, at virksomhederne primært vil investere i i de kommende år: