Lukker på stribe: Antallet af datacentre falder dramatisk

Både antallet og det samlede omfang af datacentre falder ganske dramatisk.

Annonce:



Annonce:

Efter mange års konstant vækst falder både antallet og det samlede antal kvadratmeter af datacentre i verden ganske voldsomt, viser nye tal fra analysehuset IDC.Det samlede antal af datacentre toppede efter mange års vækst i 2015, hvor der ifølge IDC summede serverracks i 8,55 millioner datacentre verden over.Antallet begyndte imidlertid at falde i 2016, og til nytår forventer IDC, at mindst 150.000 datacentre vil have drejet nøglen om i årets løb.Faldet forventes at fortsætte i de kommende år.Det samme gælder det samlede antal kvadratmeter, som datacentrene dækker.Datacentrene topper i grundplan i disse år, hvor de globalt dækker mere end en halv milliard kvadratmeter.Udviklingen er ikke mindst drevet frem af kæmpebyggerier af datacentre af store spillere som Microsoft, Apple, Amazon og Google, der investerer store summer i byggerierne.Det gælder blandt i Viborg, hvor Apple er ved at bygge et stort datacenter, der fuldt udbygget vil komme til at bestå af 2,5 kilometer datahaller i 80 meters bredde.Ifølge IDC skyldes det markante fald i antallet af datacentre to ting:1) Der konsolideres og sammenlægges datacentre i stor stil.2) Brugerne skifter i stor stil over til at leje computerkraft hos store spillere fremfor at suge på kraften i mindre datacentre.Det er med andre ord den stigende brug af cloud computing, der paradoksalt nok får datacenter-ejere i tusindvis til at dreje nøglen om på deres facilititeter.Samtidig er der dukket en stor bølge op af ny-etablerede virksomheder, hvis fundamentale tilgang til virksomhedsdrift er ‘cloud first.'En del af disse virksomheder vokser sig i sagens natur større. Men da de er etableret på en ‘cloud first'-strategi, undlader de at åbne deres egne datacentre, som andre virksomheder af samme størrelse ville gøre.Istedet lægger de bare endnu mere data ud i cloud'enIDC peger desuden på, at en del organisationer i de senere år har været optaget af at øge effektiviteten og få mere ud af deres eksisterende facilititeter, som de altså har undladt at udbygge.Ifølge IDC er cloud'en ikke nødvendigvis billigere at anvende end en on-premise løsning. Til gengæld sætter de fleste pris på andre fordele ved cloud'en, nemlig hastighed, skalerbarhed, fleksibilitet samt OPEX-modellen, hvor man alene betaler for driften.