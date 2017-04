Foto: Les Kaner

Danske Endomondo fyrer hver tredje medarbejder. "Ikke noget odiøst i denne runde," siger direktør.

Den danske løbe-app Endomondo fyrer hver tredje af virksomhedens 45 ansatte i en fyringsrunde.Det skriver finans.dk Endomondo har gennem de seneste år opnået stor popularitet hos millioner af brugere med sin løbe-app til smartphones, og i 2015 blev virksomheden solgt til den amerikanske producent af sportstøj Under Armour for 575 millioner danske kroner.Før salget til Under Amour havde Endomondo kun en enkelt gang leveret sorte tal på bundlinjen, men til gengæld kunne virksomheden tilbyde de nye ejere knap 25 millioner løbeglade brugere.Til finans.dk siger Morten Keldebæk, der er general manager i virksomheden, at det netop er indlemmelsen i Under Armour-koncernen, der nu er årsagen til, at det er nødvendigt for Endomondo at afskedige i alt 14 medarbejdere."Siden vi blev købt for to år siden, har Under Armour alignet organisationen. Det betyder, at man kan spare nogle penge ved at centralisere funktioner som marketing, HR og finans, så vi ikke laver det samme i København, Amsterdam og Baltimore. Der er ikke noget odiøst i denne runde - man er nødt til at høste de effektiviseringsmuligheder, der er," siger han til Finans.Endomondo har gennem de seneste år været hyldet som en af Danmarks store iværksætter-succeser, og i 2016 modtog den ene af virksomhedens stiftere, Mette Lykke, IT-Prisen, som brancheforeningen IT-Branchen uddeler i samarbejde med Computerworld.Begrundelsen var dengang, at Endomondo-stifterne på visionær vis havde forudsagt den indflydelse, som onlinefællesskaber og GPS-udstyrede telefoner kan skabe.Endomondo blev stiftet i 2007 af Mette Lykke i samarbejde med Christian Birk og Jakob Nordenhof Jønck.I et interview med Computerworld har Mette Lykke fortalte om stiftelsen af virksomheden:"Vi hang i i de første år, for det tog noget tid, inden teknologien muliggjorde konceptet. Jeg tror, at der er mange, der ville have kastet håndklædet tidligere"Vi er jo tre stiftere, og vi gik uden løn de første 18 måneder. Det var ikke noget, vi havde regnet med - hvilket nok var godt nok, for så er det ikke sikkert, at vi havde gjort det. Men sådan blev det."