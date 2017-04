Russisk hacker anholdt i sag om gigantisk botnet - er der en forbindelse til det amerikanske præsidentvalg?

Spansk politi har ifølge flere medier anholdt en russisk hacker, der er mistænkt for at stå bag et kæmpe botnet og efterforskningen kan have forbindelse til Donald Trumps valgsejr.

Spansk politi har i samarbejde med det amerikanske forbundspoliti FBI anholdt en russisk mand, der mistænkes for at være involveret i en kæmpe hackersag, som muligvis trækker spor til det amerikanske præsidentvalg.Det skriver en lang række internationale medier her i blandt britiske BBC Den påståede russiske hacker, Pyotr Levashov, er mistænkt for at stå bag et gigantisk botnet ved navn Kelihos samt at være ansvarlig for at hacke informationer og installere ondsindet software på hundredetusindvis af computere.Ifølge BBC sker anholdelsen som led i en kompleks efterforskning, som spansk politi har foretaget i samarbejde med det amerikanske FBI.Pyotr Levashov blev anholdt i Barcelona i søndags, mens han var på ferie i den spanske storby.Ifølge det amerikanske medie CNBC har den anholdtes kone Maria Levashov fortalt til det statsstyrede russiske medie RT , at anholdelsen skete om natten, hvor parets ferielejlighed pludselig blev stormet af bevæbnet af politi.Og ifølge den spanske avis El Confidencial kan anholdelsen have forbindelse til det amerikanske præsidentvalg, hvor flere nøglefigurer i det demokratiske parti blev hacket.Maria Levashol har angiveligt ligeledes oplyst til RT, at det spansk politi har informeret hendes mand om, at han er mistænkt for at have udviklet "en virus", der kan have forbindelse til Donald Trumps valgsejr i USA.Ifølge BBC citerer det franske nyhedsbureau Agence France-Presse dog anonyme kilder i den amerikanske regeringsby Washington DC for at sige, at anholdelsen ikke er relateret til de russiske forsøg på at påvirke det amerikanske valg.