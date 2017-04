Morgen-brief: Overblik over morgenens it-nyheder: Patienter har fået forkert medicin efter fejl i Sundhedsplatformen

ATP vil ikke ændre i krav i nyt udbud trods KMD-kollaps. 50 patienter har fået forkert medicin efter fejl i Sundhedsplatformen. Telmore-direktør: Plenti forsøger at kopiere vores koncept. Systematic vinder stort udbud i København

Velkommen til denne morgen-briefing, hvor du får et hurtigt overblik over it-nyhederne onsdag morgen.ATP er på jagt efter en ny it-leverandør, der skal træde istedet for KMD, som i marts under stor bevågenhed og efter en del ballade blev fyret som leverandør af systemet Sociale Pension.Siden har der været en del diskussioner om, hvem der har hovedansvaret for forsinkelserne. Men ATP vil ifølge IT Watch ikke ændre meget i de nye udbudskrav. Problemerne skyldes nemlig ikke udbudsmaterialet, mener ATP.50 patienter har på grund af en fejl i Region Hovedstadens nye it-system, Sundhedsplatformen, fået udskrevet medicin i forkerte doser eller længere perioder.Ifølge Politiken er fejlen blevet rettet.Fejlen opstod i begyndelsen af marts, da systemet blev opdateret. Det betød, at det i visse tilfælde havde svært ved at skelne mellem eksempelvis én eller to tabletter, hvis en læge indskrev ønsket medicin i mængder, som for eksempel 500mg."Det er da irriterende, at det er sket, for det har givet os en frygtelig masse arbejde med at rydde op, og det har belastet vores klinikere på hospitalerne, der skulle have fat i hver enkelt journal og gennemgå dem," siger koncerndirektør Svend Hartling, koncerndirektør i Region Hovedstaden, til avisen.Telmore-direktør Jens Grønlund Nielsen langer i Børsen ud efter teleselskabet Plenti, som han mener ‘i høj grad' har kopieret Telmores underholdningsløsning, Telmore Play.Via løsningen kan kunderne få adgang til eksterne tilbud og forskellige platforme.Jens Grønlund Nielsen mener dog, at Telmores underholdningspakke er ‘signifikant stærkere end Plentis.'Hos Plenti mener direktør Peter Mægbæk, at Telmore har stået stillet i flere år. "Jeg har været i stand til at få mange flere kunder og få større succes på markedet," siger han.Aarhusianske Systematic skal levere et nyt omsorgssystem til 13 storkøbenhavnske kommuner samt elektronisk borgerjournal til otte kommuner.Det er resultatet af, at Systematic har vundet et stort fælles udbud på systemer til den såkaldte Storkøbenhavnske Digitaliseringsforening foran de to øvrige bydere i opløbsfasen, KMD og EG.Den Storkøbenhavnske Digitaliseringsforening består af ni kommuner i området, nemlig Albertslund, Dragør, Ishøj, Glostrup, Hvidovre, Rødovre, Solrød og Vallensbæk. Hertil kommer yderligere fire kommuner, der i dette tilfælde er hoppet med på vognen, nemlig Allerød, Frederikssund, Stevns og Tårnby.