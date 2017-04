Vild uenighed om pc-salget: Er salget i vækst eller (stadig) på vej ned med høj fart?

To forskellige store analysehuse giver forskellige billeder på pc-markedet. For hvad er egentlig en pc?

1 kvartal. 2017, IDC.

1 kvartal. 2017, Gartner.

Markedet for de traditionelle computere har været faldende de seneste år.Mobiler og tablet-computer overtager stadig flere af pc'ens opgaver, og nogle brugere opgiver helt at eje en pc i hjemmet.Nu er nye kvartalsestimater på pc-salget udkommet, og alt efter hvem du spørger, er der enten godt nyt til pc-producenterne eller blot endnu et søm i pc'ens ligkiste.Ifølge analysehuset IDC er pc-salget i første kvartal steget med 0,6 procent i forhold til samme kvartal sidste år.Det er den første vækst i salget af pc'er i fem år. Blandt grundene er et højere antal solgte computere end forventet samt et stort skub i antal solgte Chromebook-computere i USA.Mere dystert ser det ud hos analysehuset Gartner.Her estimerer analysehuset, at salget af pc'er i første kvartal 2017 er faldet 2,4 procent, og at pc-salget for første gang siden 2008 kommer ned under 63 millioner solgte enheder i et enkelt kvartal (ifølge Gartners tal).Forskellen bunder ud i metoden og definitionen af en pc. IDC medregner ikke tablets og 2-i-1-computere som eksempelvis Surface Book eller Pro 3, men medregner derimod Googles lette Chromebooks.Gartner regner Windows 10-tablets og 2-i-1-computere med i regnskabet, men regner ikke Chromebook-computere med i det større estimat.Begge analyseselskaber er dog stadig enige om hvor markedet for den traditionelle computer er på vej hen."Det traditionelle marked er stadig på vej nedad, og sådan vil det nok blive ved med. Ud over smartphonens overtagelse, er vores computere begyndt at blive så gode, at vi ikke har behov for at udskifte dem i lige så høj grad som tidligere," forklarer Anders Elbak dansk analysechef hos IDC til Computerworld.Smartphones overtager stadig flere arbejdsopgaver fra computeren, og derfor køber vi færre computere, ligesom applikationer bliver mindre platformsafhængige."For bare få år siden købte vi en bærbar computer til at se Netflix, høre Spotify eller skrive en opgave på, men nu findes Spotify indbygget i anlægget, Netflix indbygget i vores smart-TV og vi kan skrive mails på vores tablets - og vores smartphone kan samtidig det hele," siger Anders Elbak.Dertil kommer manglen på hardware, der betyder, at producenterne knap nok kan følge med den eksisterende efterspørgel. Det er særligt hukommelse og SSD'er, som der er en stor mangel på.De to mest populære mærker er HP og Lenovo.