Helt nye muligheder med LTE: Nu skal LTE også bruges til beredskabernes kommunikation

TETRA er her i Danmark en central teknologi til beredskabernes kommunikation.En af fordelene ved TETRA er nemlig, at teknologien er meget velegnet til sikker og fortrolig kommunikation mellem myndighederne i en krisesituation.Men faktisk rummer LTE mange af de samme kvaliteter som eksempelvis TETRA. Det vil i hvert fald være tilfældet med den næste fase i udviklingen af LTE, hvor nye protokoller og teknologier bliver taget i brug.Derfor kan man også forvente, at LTE til sikkerhedsløsninger blive et mainstream-marked, når vi blot kommer et par år længere frem. Det skriver ABI Research.Eksempelvis forudses det, at omsætningen på markedet for LTE-hardware til beredskaber og lignende vil stige med 30 procent om året, så det bliver et større milliardmarked.Allerede i år begynder der at ske ting og sager med LTE til beredskabskommunikation."USA, Storbritannien og Sydkorea vil stå for verdens tre første 'public safety LTE-netværk' ved udgangen af 2017 eller tidligt i 2018.""Mange andre lande vil formentlig følge trop med et dedikeret LTE-net til sikkerhed eller med en hosted eller shared infrastruktur-model," skriver ABI Reserach.Selvom LTE altså får helt nye anvendelsesmuligheder, forventer ABI Research ikke, at LTE i første omgang erstatter en teknologi som TETRA."Sameksistens med ældre sikkerheds-protokoller er stadig helt afgørende, da protokoller som TETRA og P25 stadig udrulles af myndigheder rundt omkring i verden."Alligevel ser ABI Research store muligheder i LTE til beredskabskommunikation:"Public safety LTE sikrer funktioner, der skaber en stærkere brugeroplevelse for sikkerhedsmyndigheder gennem video-streaming, fildeling og realtids-analyser, uden at man går på kompromis med sikkerheden."Blandt de nye muligheder, der vil blive realiseret i de kommende år, er sensorer til måling af vejr- og miljøfænomener, kaldet LTE-M og NB-IoT, hvilket blandt andet åbner for realtidsovervågning med udgangspunkt i store datamængder.En række spillere i industrien er allerede i fuld gang med at udvikle teknologier og udstyr, der skal gøre LTE egnet til beredskaberne.Heriblandt finder vi Huawei, Nokia, Qualcomm og Motorola.