Slut-datoen faslagt: Microsoft sender Visual Studio 2008 på pension

Anvender du Visual Studio 2008 skal du snart til at kigge dig om efter et nyt produkt.Microsoft giver nemlig løsningen et år mere, hvorefter selskabet en gang for alle vil afslutte alle opdateringer og dermed lade løsningen sejle sin egen sø.Den allersidste opdatering af Visual Studio 2008 bliver udsendt 10. april 2018.Dermed når Visual Studio 2008 at holde 10 års jubilæum, i det løsningen blev lanceret i slutningen af 2007.Det samme gælder en række andre produkter under ‘2008'-mærkatet. Det gælder eksempelvis 2008-udgaverne af Visual C++, Visual C#, Visual Basic, Visual Studio Team System og Web Developer Express.Microsoft understreger, at Visual Studio 2008 fortsat vil være funktionsdygtig.Men med ophøret af strømmen af sikkerhedsopdateringer, teknisk support, hotfixes og andre nødvendige dele af den daglige pasning af et it-system, øges risikoen i den daglige brug."Visual Studio 2008-applikationerne vil fortsat fungere, men vi opfordrer alle brugere til at portere, migrere og opgradere alle Visual Studio-projekter i løbet af det næste år, så man dermed sikrer sig fortsat support," lyder det fra Microsofts Deniz Duncan til Computerworlds amerikanske nyhedsbureau.Samtidig meddeler Microsoft, at selskabet ophører med at understøtte Microsoft Visual J3 Version 2.0 Redistributale Package Second Edition allerede 10. oktober i år.Microsoft lancerede for en måneds tid siden den seneste version af Visual Studio, nemlig Visual Studio 2017.