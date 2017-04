It-organisationen skal gentænkes og toptunes: Disse fem ting afgør, om du får succes

Mange danske it-organisationer er i fuld gang med at redefinere sig selv og måden, man arbejder med it på. Særligt fem ting er afgørende for, om det bliver en succes.

Centraliser it-budgetstyring og identificer key performance indikatorer.

Det er forretningsværdien, der skal skal styre forretningsenhedernes efterspørgsel på it.

Man skal styre produktiviteten og skabe incitamenter til at fremme den.

Processer skal standardiseres, automatiseres og gøres mere simple.

Man skal optimere sin sourcing.

Som vi løbende fortæller om her på Computerworld, bliver mange danske it-organisationer i disse tider redesignet.Nye arbejdsmetoder og organisations-strukturer tages i brug.Det sker blandt andet for at sikre, at man kan arbejde mere agilt, og fordi man i højere grad skal kunne omfavne den mere innovative og eksperimenterende tilgang til digitalisering.Det er med andre ord ikke længere nok, at man som it-organisation leverer sikker og stabil it-drift inden for budgettet.Det er kun fundamentet for, at man også kan tage fat på de mere fremadskuende it-satsninger.Det er dog lettere sagt end gjort at gentænke en it-organisation og måden, den arbejder på.Man kan heldigvis med en god portion dygtighed og de nødvendige strategiske overvejelser øge chancen, at man får succes.Ikke mindst ved at fokusere på de mest afgørende ting i forbindelse med transformationen.Rådgivningsfirmaet McKinsey har i en ny analyse en række bud på, hvad der afgør, om man får skabt en mere effektiv it-organisation."Foruden de almindelige overvejelser om, hvordan man fortsætter med at have en effektiv drift, skal CIO'erne nu også finde ud af, hvordan de bedst understøtter nye digitale initiativer, integreringen af nye teknologier og skaber mere effektive processer.""CIO'er står derfor med to nøglespørgsmål: Hvilke initiativer kan hjælpe med fremdift i virksomhedens digitale programmer? Og hvad virker rent faktisk, når det kommer til at øge effektiviteten i it-organisationerne?"McKinsey fremlægger i analysen fem ting, man især skal fokusere på som CIO og it-organisation.De råd bunder i benchmarkanalyser over en femårig periode blandt 164 banker og 97 televirksomheder fra hele verden.Det er virksomheder, der måske mere end nogle andre har mærket udfordringerne og mulighederne med den øgede digitalisering.De virksomheder, der har klaret moderniseringen af it-organisationerne med størst succes, har ifølge McKinsey fokuseret på især fem ting, og det fører til disse råd:McKinsey skriver, at de mindst it-effektive virksomheder vil kunne forbedre it-driften og frigive ressourcer til nye digitale initiativer alene ved at fokusere på disse fem områder, fordi det er bevist, at det virker."Selvom vores vores analyser fokuserede på banker og teleleverandører, mener vi, at konklusionerne er relevante for virksomheder i stort set alle alle industrier, hvor der er en høj afhængighed af kompleks teknologi, digital innovation er afgørende for at få succes, og CIO'er ønsker at få mest værdi for deres it-penge."