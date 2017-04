Microsoft inviterer til stort event: Er det mon en ny billigere Surface Book og ny Windows-version?

Billedet af invitationen, som de amerikanske medier har modtaget.

Microsoft forventes at løfte sløret for sit nye Windows Cloud og ny hardware ved et event.

Microsoft har udsendt invitationer til et event i New York den 2. maj.Invitationen har hashtagget #MicrosoftEdu - Edu som i- og vil formodentligt handle om produkter til undervisningssektoren.Et marked hvor Microsoft i øjeblikket for alvor trues af Google og de billige og velfungerende Chromebooks.Kilder tæt på Microsoft fortæller mediet The Verge , at vi ikke skal forvente en ny Surface Phone (beklager, Windows Phone-fans) eller en ny Surface Pro 5.Vi kan dog godt forvente ny hardware fra lanceringen, ligesom der måske er en chance for, at vi kommer til at se mere til Microsofts kommende Scorpion-konsol, Xbox Ones efterfølger.Nogle af de produkter som Microsoft forventes at fremvise ved eventet er Windows Cloud og en pendant til Googles Chromebooks.Ifølge IDC's nyeste tal er pc-salget på fremgang, men kun på grund af de Chrome OS-styrede Chromebooks hovedsageligt solgt i den amerikanske undervisningssektor.Derfor forventes det også - hvilket bakkes op af anonyme kilder til mediet ZDNet - at Microsoft vil annoncere Windows 10 Cloud, en skrabet version af Windows 10, som kun vil kunne afvikle Windows 10-apps - også kaldet Universal Windows App (UWP).Der tænkes også i, om Microsoft i samme omgang lancerer en ny og relativ billig Surface-tablet eller en mere traditionel Surface-bærbar.Microsoft har tidligere forsøgt sig med et styresystem, som kun vil kunne afvikle apps og ikke de klassiske .net/win32-programmer med sit Windows RT-system i forbindelse med Windows 8.Windows RT blev aldrig en succes , så det bliver spændende at se, hvis og hvordan Microsoft vil forsøge med sådan et styresystem igen.