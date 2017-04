Morgenbrief: Overblik over it-nyhederne tirsdag morgen

Netflix runder 100 millioner brugere om få dage. Medarbejdere risikerer at blive beskyldt for illoyalitet på grund af manglende it-regler. Uber er fordi, men nu kan du sende din pakke med Habil. Lille tv-selskab vipper YouSee af pinden.

Velkommen tilbage til hverdagen efter påskeferien. Her får du det korte overblik over tirsdagens morgennyheder.Hver femte dansker mangler regler på arbejdspladsen for, hvordan man skal håndtere dokumenter og data på arbejdspladsen.Ifølge Finans betyder det, at medarbejderne uforvarende risikerer at blive beskyldt for illoyalitet."Selv om man agerer i bedste mening, oplever vi jævnligt sager, hvor medlemmer er blevet beskyldt for illoyalitet eller for at ville stjæle erhvervshemmeligheder den dag, de forlod virksomheden, alene fordi virksomheden ikke havde formuleret en it-politik," siger Juliane Marie Neiiendam, formand for Ansattes Råd i IDA, til avisen.Netflix står til at runde 100 millioner bruger om ganske få dage. Ifølge selskabets seneste regnskabskvartal ventes det faktisk at ske i denne uge.Der har været godt gang i gryderne i selskabet, der har fået mere end 17 millioner nye abonnenter på blot et år. De fleste abonnenter har selskabet i USA - nemlig 50,85 millioner.Netflix landede i første kvartal et overskud på 178 millioner dollar. I samme periode i fjor var overskuddet på blot 27 millioenr dollar. Omsætningen er steget med 35 procent.Efter problemer med lovgivningen, diverse taxa-foreninger og fagforeningerne lukker Uber ned i dag. Men ifølge Ekstra Bladet er en del chauffører nu parat til at fragte din pakke - og dig - rundt.Tjenesten hedder Habil, og talsmand Nicolai Jørgensen siger til Ekstra Bladet, , at Habil efter hans mening ikke kommer i samme juridiske problemer som Uber, da formålet ikke ertaxa-kørsel."Man skal have en ting med, som skal fragtes, om det så er en mobiltelefon eller en flyttekasse. Det er alene kunden, der sætter en grænse der," siger Nicolai Jørgensen.Den lille leverandør af tv, internet og telefoni, Kabelplus, har slået mægtige YouSee i et EU-udbud om ordren til Ishøj Fællesantenne med 9.500 medlemmer.Kabelplus ejes ifølge Børsen af de to erfarne personer, Kenneth Christensen (tidligere Viasat og Canal Digital) og Henrik Lind (tidligere Aplus). Bestyrelsesformand er Niels Zibrandtsen, der i fjor solgte GlobalConnect."Det er klart, at det ikke er særligt sjovt for dem, der sidder på flæsket i dag. Men for medlemmerne er der ingen negative ting ved det," siger Kenneth Christensen om ordren til Børsen.