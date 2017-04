Så mange vilde ting accepterer du ved at klikke 'accept' til brugerbetingelserne på dit nye fjernsyn

Massiv data-indsamling over alle sete programmer, anvendelse af optagelser af din stemme og ok til at andre kan indsamle data er blot nogle af de ting, som du siger ja til for at anvende dit nye smart-tv.

I embeds medfør har Martin von Haller Grønbæk selv læst reglerne, som Facebook, Google og Microsoft anvender. De er overordnet meget ens.

"Hvis jeg ikke fik penge for det, ville jeg aldrig drømme om at læse reglerne på sådan en tjeneste," har han sagt.

De fleste af os klikker åndsfraværende ‘accept' til bruger-betingelserne, når vi skal tage nye systemer eller enheder i brug - også selv om vi ved, at det godt kan være, at vi dermed accepterer knapt så fordelagtige regler.Ifølge Wall Street Journal kan det faktisk også være vanskeligt at gennemskue hvad man accepterer, selv om man læser betingelserne.Avisen har kigget nærmere på de ting, som man accepterer, når man aktiverer et smart-tv i USA, hvor læsningen af betingelserne bliver gjort ekstra besværlige ved kun at blive præsenteret på tv-skærmen - ofte i blokke på fem linier af gangen.Avisen har gennemgået betingelserne fra Samsung, LG og Vizio, men peger på, at brugerbetingelserne i vid udstrækning er meget identiske.De fleste har ifølge avisen accepteret, at et smart-tv anvender mikrofoner, kamera og tracking software.Men ikke mange forstår helt, hvordan leverandørerne anvender de indsamlede oplysninger.Mange smart-tv'er har stemmestyrings-funktioner, der gør det muligt for brugeren at håndtere fjernsynets funktioner ved blot at tale til det.Leverandørerne anvender imidlertid også de optagede stemme-kommandoer til at forbedre deres software.Selvom de ifølge Wall Street Journal gør deres bedste for at si personlige oplysninger ud af indsamlingen, er der altid risiko for, at noget slipper igennem, så det kan identificeres, at netop du giver dit fjernsyn besked på at slå over på et bestemt program eller lignende.Tv-leverandører som Samsung og LG anvender forskellige selskaber til at indsamle og håndtere disse data, og i betingelserne fremgår det ifølge avisen, at disse underleverandører kan skiftes ud uden varsel.Måske ikke overraskende indsamler leverandørerne data om dine brugervaner i stor stil - altså data om hvad du ser, hvor mange pauser du holder, hvornår du ser fjernsyn, hvilke yndlingsprogrammer, du har, og flere andre ting.Det sker med henblik på at lære dig grundigt at kende, så det bliver muligt at indrette ikke mindst reklamer og lignende efter lige præcis dine præferencer.I LG's amerikanske betingelser står der således:"Viewing Information may include the name of the channel or program watched, requests to view content, details of actions taken while viewing (e.g., play, stop, pause, etc.), the duration that content was watched, and input method (RF, Component, HDMI)."Wall Street Journal peger også på, at det ofte fremgår af betingelserne, at andre selskaber end lige præcis leverandøren af fjernsynet, kan anvende fjernsynet til at indsamle data om dig.Det fungerer på samme måde som i smartphone-verdenen, hvor alverdens app-leverandører kan indsamle data via deres egen app.Man skal her være opmærksom på, at fjernsyns-leverandørens privacy-betingelser ikke nødvendigvis gælder, skriver avisen.Det er efterhånden en velkendt sag, at mange selskaber indsamler data i stor stil om deres brugere.Det norske Forbrukerrådet indsamlede sidste år brugerbetingselserne for en gennemsnitlig mobilbrugeres apps. Det resulterede i et værk på mere end en kvart million ord.Den danske it-advokat Martin von Haller Grønbk har tidligere forklaret til Computerworld, at de meget omfattende regler kun har det formål, at de store selskaber kan ansvarsfraskrive sig alt i tilfælde af retssager eller lignende.Det kan du læse mere om her. Avisen peger iøvrigt på, at man bør nøjes med kun at aktivere nøjagtigt de funktioner, som man anvender, og slå alle andre fra. På den måde kan man undgå at kaste sig ud i den ret uoverskuelige opgave at skulle forholde sig til alle de mange betingelser i brugerbetingelserne.