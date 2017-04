Microsoft: Vi har lukket de fleste af de nyopdagede huller i Windows som NSA har anvendt til spionage

Microsoft har allerede lukket de fleste af en række alvorlige sårbarheder, som i påsken blev afsløret som nogle af NSA's indgangsveje til Windows. Men ikke alle bliver lukket.

Microsoft har allerede fået lukket de fleste af den stribe af sikkerhedshuller i Windows, som angiveligt er blevet udnyttet af det amerikanske sikkerheds-agentur, NSA, til at overvåge trafik og suge data ud af Windows.Sårbarhederne i Windows blev afsløret af en hackergruppe med navnet ‘Shadow Brokers' i påsken.Det skete, da gruppen offentliggjorde en stribe af interne NSA-dokumenter om organisationens arbejde samt den kode, som NSA angiveligt har anvendt til at kompromitere computere og andre enheder verden over.Du kan se ‘Shadow Brokers' såkaldte Windows-dump på Github her. Det fik omgående Microsofts sikkerhedsorganisation, MSRC (Microsoft Security Response Center), til at reagere."De fleste af sårbarhederne, som er blevet opdaget, er allerede blevet patchet i vores understøttede produkter," skriver MSRC i en blogpost med titlen Protecting customers and evaluating risk. Microsoft har identificeret ni exploits med navne som ‘EternalBlue' og ‘EmeraldThread,' der allerede er blevet patchet."Vi har undersøgt sagen grundigt, og vi bekræfter, at de exploits, som Shadows Brokers har offentliggjort, allerede er blevet adresseret i tidligere opdateringer til vores understøttede produkter," lyder det fra Microsoft.Tre af Windows-sårbarhederne er ikke blevet patchet. Det gælder ‘EnglishmanDentist,' ‘EsteemAudit' og ‘ExplodingCan.'Ifølge Microsoft udnytter disse tre exploits imidlertid ikke huller i understøttede versioner - det vil sige versioner, der er ældre end Windows 7 og Exchange 2010."Kunder, der stadig anvender disse ældre versioner, opfordres til at opgradere til en understøttet version," skriver Microsoft.Det gælder eksempelvis Windows Vista - som Microsoft pensionerede for en uges tid siden - samt det ældre Windows XP, der ikke er blevet sikkerhedsopdateret siden 2014.