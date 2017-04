Intel lukker kæmpe-konferencen Intel Developer Forum efter 20 år: Er på vej væk fra pc-markedet

Intel lukker den store hovedkonference Intel Developer Forum, som ellers er blevet afholdt i 20 år. Men nu er det slut.

Det er slut med Intel Developer Forum eller IDF, som det hedder i folkemunde.Det fremgår af Intels website:"Intel har udviklet sin event-portefølje og besluttet at lukke IDF-programmet fremadrettet," skriver selskabet her,Dermed er det slut med kæmpe-konferencen, der i 20 år har været et af selskabets årlige hoved-events.IDF har således i mange år været stedet, hvor branchefolk, kunder og partnere har været samlet for at høre om den retning, som Intel bevæger sig i og se nye produkter.Det første Intel Developer Forum blev afholdt i 1997 i USA og voksede sig i årene derefter meget stort i takt med, at pc-salget for alvor tog fart verden over.Netop pc-salget har i flere år været under afmatning, og det er også grunden til, at Intel nu vælger at droppe IDF, for selskabet kan tydeligt mærke, at udviklingen og interessen i dag går i andre retninger.Intel har da også forlængst meldt ud, at selskabets fremtid ikke skal hvile på pc-markedet, men på andre områder som datacentre, selvkørende biler, modemmer, Internet of Things, produktions-verdenen og lignende.Intel har således investeret massivt i opkøb på disse nye områder, hvor selskabet er meget fokuseret på at komme med helt fra begyndelsen. Det missede Intel nemlig, da smartphone-udviklingen for alvor tog fart, og det er en fejl, som selskabet ikke ønsker at gentage.Intel Developer Forum blev i fjor afholdt i både Beijing og San Francisco. Allerede dengang var der tegn på, at noget var galt.Det kan du læse mere om her:Ifølge Computerworlds amerikanske nyhedsbureau havde Intel faktisk oprindeligt kalenderført IDF 2017 til en uge i august, hvor det store Moscone-konferencecenter i San Francisco var blevet booket.Men denne booking er nu blevet aflyst.Istedet for et stort årligt event, er det nu planen, at Intel vil afvikle en hel stribe mindre events, workshops og lignende spredt ud over året. De tæller CES, Computec, Mobile World Congress og lignende.Hertil vil selskabet skrue op for sin deltagelse på forskellige branche-relaterede messer, hedder det.fyrer 11 procent af medarbejderne: 12.000 ansatte skal ud af vagten



