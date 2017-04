Apple på vej med iCar? Får lov til at teste selvkørende biler på landevejen

En ny tilladelse sparker igen gang i rygtebålet om Apples planer om selvkørende biler

Selskaber som tester selvkørende biler Volkswagen Group of America

Mercedes Benz

Google

Delphi Automotive

Tesla Motors

Bosch

Nissan

GM Cruise LLC

BMW

Honda

Ford

Zoox, Inc.

Drive.ai, Inc.

Faraday & Future Inc.

Baidu USA LLC

Wheego Electric Cars Inc.

Valeo North America, Inc.

NextEV USA, Inc.

Telenav, Inc.

NVIDIA Corporation

AutoX Technologies Inc

Subaru

Udacity, Inc

Navya Inc.

Renovo Motors Inc

UATC LLC (Uber)

PlusAi Inc

Nuro, Inc

CarOne LLC

Apple Inc.

I påsken blev der tilført nyt brændstof til rygterne om Apples planer om selvkørende biler.Det californiske motorkontor, DMV, tilføjede Apple til sin liste over selskaber, der må teste selvkørende biler på landevejene sammen med de almindelige, menneskestyrede af slagsen.Det er et af de første håndgribelige beviser på, at Apple rent faktisk har hænderne nede i automatisering og de selvkørende biler ud over rygter og jobopslag.Tilladelsen giver Apple lov til at teste selvkørende biler i form af tre Lexus RX40h SUV'er med seks kørere i de californiske omgivelser, hvor også Uber, Google og Faraway tester selvkørende biler.Rygter om Apples selvkørende planer har floreret siden 2015. Blandt andet har det på et tidspunkt lydt, at Apple havde næsten tusind ingeniører ansat i sit bilprojekt, og at selskabet i den forbindelse har kapret tidligere Tesla-ansatte til sin stab.I første omgang lød rygterne da også på, at Apple var på vej med en hel bil, der skulle kunne fragte dig rundt, imens du læser din morgenavis.I løbet af efteråret 2016 skar Apple dog drastisk ned på ambitionerne ifølge Bloomberg , og droppede planerne om at udvikle en selvkørende bil.I stedet fokuserer Apple nu på - igen ifølge rygterne - at udvikle software til selvkørende biler, som da kan sælges i partnerskaber med eksisterende bilproducenter.Apple er dog langt fra det eneste selskab med planer om selvkørende biler. De fleste større producenter har selv øje på de føreløse biler, ligesom både Google og Uber også tester på livet løs.