Regnestykket er gjort op: Det koster det at sikre lynhurtigt fiberbredbånd til os alle

Det er ikke urealistisk at sikre en total udrulning af fiberbredbånd med gigabithastigheder på tværs af alle EU-lande. Man skal bare lige finde en lille pose penge.

For 137 milliarder euro - lidt mere end 1.000 milliarder danske kroner - vil man kunne sikre fiberbredbånd til alle borgere i EU-landene.Sådan lyder det fra interesseorganisationen FTTH Council Europe, der har regnet på, hvordan og for hvor meget man kan udrulle fiber til alle hjem i de 28 lande.Prisen dækker over, hvis man sikrede fiber ved 100 procent af alle hjem, mens 50 procent af dem blev tilsluttet fiberen.Samtidig er der taget højde for, at der allerede i dag er fiber ved 36 procent af hjemmene, mens 11 procent er tilsluttet, kan man læse i rapporten Tidligere har EU-Kommissionen vurderer, at udgiften til en komplet fiberudrulning snarere ville være 1.145 milliarder danske kroner.Prisforskellen skyldes blandt andet, at nye teknologier er kommet til, ligesom at man kan anvende eksisterende infrastruktur i større eller mindre grad.Ronan Kelly, der står i spidsen for FTTH Council Europe, udtaler, at analysen bygger på data fra reelle fiberudrulninger i en række forskellige scenarier."Det afgørende for mig er, at omkostningen ved ikke at bygge fibernetværk eller ved at forsike konstruktionen af dem er for høj.""Politikere bør ikke gå på kompromis i forhold til at gå efter de bedste netværk i Europa. Fiber vil uden tvivl spille en vigtig rolle i at sikre en europæisk udrulning af 5G som den underliggende infrastruktur ligesom til næste generations digitale services."Fiberudrulingerne har stået på i Danmark i mange år efterhånden.Den seneste opgørelse fra Energistyrelsen over antallet af fiberbredbånds-abonnementer i Danmark viser, at vi i første halvår 2016 nåede op på over 484.000 abonnementer.Det er en stigning på 15,4 procent i forhold til første halvår 2015.Går vi tilbage til første halvår 2007 var der ifølge Energistyrelsen kun lige knap 43.000 abonnementer til fiberbredbånd i Danmark.Det betyder, at antallet af abonnementer er mere end 11-doblet på 10 år.