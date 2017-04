Apple kan være på vej til at købe kriseramte Toshibas memory-forretning

(Foto: Dan Jensen)

Apple kan være i gang med at afgive bud på kriseramte Toshibas chip-forretning.

Apple kan være i gang med at afgive bud på Toshibas chipforretning, som det store japanske selskab har sat til salg for at dække et gigantisk tab i selskabets amerikanske kraftværk-forretning.Tabet er så stort, at Toshiba før påske åbentlyst stillede spørgsmålstegn ved, om selskabet overhovedet kan overleve krisen.Ifølge Bloomberg overvejer Apple flere forskellige scenarier i forbindelse med et købt af den guldrandede chip-forretning, som fra flere sider vurderes til at kunne blive en meget indbringende forretning.De tæller blandt andet muligheden for købe en del af Toshibas chipforretning sammen med Apples kinesiske underleverandør, Foxconn, der ejes af taiwanske Hon Hai, partnerskab med investeringsbanken SoftBank Group samt at indgå partnerskab med japanske investorer om købet.Det kom i sidste uge frem, at Foxconn var blandt de interesserede i chipforretningen, som Toshiba ønsker at sælge en del af.Flere medier mener, at Toshiba vil sælge omkring 20 procent af den meget store chipforretning og under alle omstændigheder beholde aktiemajoriteten i selskabet.En andel på omkring 20 procent vil i markedet have en pris på mellem 12,5 milliarder og 18,6 milliarder kroner, vurderer den japanske avis, Nikkei Asian Review.En hel række mulige købere har i de seneste uger meldt sig på banen. Mest markante er konkurrenterne Broadcom, Western Digital og koreanske SK Hynix samt altså Foxconn.Toshibas memory-chip anvendes i både smartphones, pc'er og datacentre, og selskabet har etableret sig som en af de førende producenter af flash-memory.Netop flash-memory-delen kan være udslagsgivende for Apples mulige opkøb, da Apple anvender flash i både iPad og iPhone og derfor kan have interesse i at eje en del af en af de store producenter.Ifølge Bloomberg har Apple endnu ikke truffet nogen endelig beslutning om sin position.Beslutter Apple sig for at købe en del af Toshiba, er det en ny kurs for det rige amerikanske selskab, der ellers altid stort set udelukkende har anvendt underleverandører på hardwaresiden.