Politiet har krævet data om 58 danske brugere fra Microsoft: Så ofte udleverer Microsoft data

Microsoft får betydeligt færre henvendelser fra politi-myndigheder om at udlevere danske bruger-data. Og virksomheden udleverer data i færre tilfælde.

Teknologi- og sikkerhedsdirektør Ole Kjeldsen fra Microsoft Danmark

Hvis du har en dansk Microsoft konto, så har politiet aldrig været mindre interesserede i at få dine data.Den seneste udgave af Redmond-virksomhedens såkaldteviser, at ordensmagten i det sidste halvår af 2016 blot henvendte sig 53 gange for at få data om 58 danske brugere.Begge tal er de laveste, siden Microsoft begyndte at udgive de halvårlige rapporter i 2013, og samtidig er myndighederne blevet mødt af blanke afvisninger fra Microsofts advokater i 32,08 procent af tilfældene - det højeste registrerede tal nogensinde.Politiet efterspørger altså færre data fra Microsoft, og Microsoft nægter i flere tilfælde at udlevere de data, politiet rent faktisk efterspørger.Men ifølge Ole Kjeldsen, der er teknologi- og sikkerhedsdirektør i Microsoft Danmark, skyldes udviklingen ikke, at virksomheden er blevet skrappere overfor myndighederne."Vi har ikke ændret på vores principper. Det er den samme tilgang, der har været gældende, siden vi begyndte at udgive rapporterne i 2013," siger han til Computerworld og tilføjer, at udviklingen muligvis skyldes bedre politiarbejde:"Jeg kan jo kun gisne om det, men muligvis er politiet blevet mere præcise i, hvilke data de rent faktisk har brug for i stedet for at bruge det store fiskenet."Størstedelen af politiets henvendelser - 66 procent - munder ud i, at Microsoft udleverer såkaldte non-content data.Det vil som regel være brugerens navn og adresse, ligesom det også omfatter informationer om, hvilke ip-adresser, der er blevet brugt til at logge på brugerens konto.Du kan selv dykke ned i rapporten fra Microsoft her