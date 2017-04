Droner skaber enorme forretningsmuligheder for it-virksomheder: Her vil pengene vælte ind

Markedet for droner og tilhørende it-services boomer og skaber gyldne forretningsmuligheder it-virksomheder.

Flere it-giganter har i de senere år haft travlt med at eksperimentere med droner og tilhørende teknologier, mens vi også har set en underskov af spændende tech-startups på det spirende drone-marked.Det er der en god grund til, for dronerne udgør nemlig en kæmpe forretningsmulig for ikke mindst it- og teknologivirksomheder, hvilket vi vil få bevis for i de kommende år.I en ny analyse fra Boston Consulting Group vurderes det, at vi især fra 2020 og 2030 kommer til se markedet eksplodere, og rådgivningsfirmaet skriver, at vi endnu kun har skrabet i overfladen af, hvad luftbårne droner kan skabe af muligheder."Over de næste to årtier vil virksomhederne sætte droner til at overvåge produktionsfaciliteter, til at tracke forsendelser og måske sågar til at levere varer til dit dørtrin," lyder det i analysen BCG estimerer, at flåden af industrielle droner i Europa og USA i 2050 vil bestå af over en million enheder.De vil generere 50 milliarder dollars om året i omsætning i produkter og services. Det svarer til, at omsætningen til den tid vil være nået op på 350 milliarder danske kroner.Samtidig er det vigtigt at understrege, at man tager fejl, hvis man tror, at droner ikke har ret meget med it-branchen at gøre."Services, der håndterer droner og drone-data for slutbruger-virksomheder vil snarere end drone-fremstilling generere den største værdi, fordi de fleste slutbruger-virksomheder vil overlade driften og vedligeholdelsen af droner til tredjepart," skriver BCG.Rådgivingsfirmaet forklarer, at data fra droner blandt andet vil skabe værdi for brugerne, når man kan identificere nye måder at optimere driften på, eller der skabes helt nye forretningsmodeller og -muligheder.Det ser man allerede i dag i landbruget, ligesom transport- og it-branchen har spottet mulighederne."DHL, Amazon og Google er blandt de virksomheder, der udvikler droner til at automatisere leveringen," skriver BCG og fremhæver yderligere et par eksempler på, hvordan dronerne vil skabe nye forretningsmuligheder:"Forsikringsvirksomheder vil sælge drone-dækning og overvejer at anvende droner til at undersøge skader fra storme og naturkatastrofer.""Teleselskaber kan sælge services til drone-kommunikation til at guide dronerne og til at anvende de data, de indsamler."