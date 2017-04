Test af Samsung Galaxy S8+: Super lækker smartphone med ærgerlige mangler

Ny hardware, en digital agent og en skærm, der dækker næsten hele telefonen, skal lokke dig til at kaste penge efter en ny Samsung Galaxy S8. Men er den værd at købe?

Skærmen på en S8'er i forhold til skærmen på en Samsung Galaxy S7 fra sidste år. Foto: Morten Sahl Madsen

Særligt i Samsungs store hvide apps er det tydeligt, hvor meget skærm du reelt har at lege med. Foto: Morten Sahl Madsen

Her ser du Samsung Galaxy S8+ (til højre) sammenlignet med en OnePlus 3T (til venstre). Selvom telefonen har den samme højde, fylder skærmen mere på OnePlus 3T. Du kan dog ikke sammenligne skærmstørrelserne direkte, at Samsung S8 har et andet skærmformat. Foto: Morten Sahl Madsen

Du kan nemt afvikle to apps på samme tid med telefonen, men ud over at du nu kan sms'e imens du ser YouTube, så er brugsscenarierne lidt mangelfulde. Foto: Morten Sahl Madsen

Fingerskanneren sidder ved siden af kameraet, og det er ikke den bedste placering. Den kan være svær at ramme med fingeren og burde nok i stedet sidde under kameraet. Foto: Morten Sahl Madsen

Specifikationer Navn: Samsung Galaxy S8+

Processor: Exynos 8895, Octa-core (4x2.3 GHz & 4x1.7 GHz)

GPU: Mali-G71 MP20

RAM: 4GB

Lagerplads: 64GB, Plads til MicroSD-kort

Kamera: 12 MP, f/1.7, 26mm, phase detection autofocus, OIS, LED flash

Minijack-port: Ja

Skærm: 6.2 tommer (~84.0% screen-to-body ratio) 2.560 x 1.440 pixels

Port: USB type C

Batteri: 3.000 mAh (S8), 3.500 mAh (S8+)

Pris: Samsung Galaxy S8: 6.199 kroner. Samsung Galaxy S8+: 6.999 kroner.

Kamera-appen er let at bruge og overskuelig. Der er en lang række ekstra-funktioner, men det er gemt væk for ikke at forstyrre. Foto: Morten Sahl Madsen

Bixby-oversigten. Foto: Morten Sahl Madsen

Spotify kan implementeres i Bixby-oversigten sammen med et lille nyhedsfeed og vejrudsigt. Men vil det skabe merværdi for dig?

Det kan virke svært at forblive innovativ, når man allerede er verdens bedstsælgende producent inden for sin kategori.Særligt når produktet allerede er ved at være lige så generisk som mælk, hvor fedtprocenten er den eneste forskel fra produkt til produkt.Det samme gælder smartphones. Samtlige smartphones på markedet følger det samme regelsæt, den samme skabelon og opskrift, hvor kun hardware-specifikationer og en smule designpræferencer udgør forskellen fra en billig Alcatel Idol 4 til en Google Pixel.Samsung forsøger med sin nyeste Samsung Galaxy S8 at ændre opskriften. Ingredienserne er meget mere skærm, et strømlinet design og en digital agent kaldet Bixby.Så bryder Samsung rammerne, som selskabet så flot markedsfører telefonen med?Både og.Skærmen er det mest opsigtsvækkende ved telefonen og dækker 83 procent af telefonens front, ligesom skærmens buer ned over telefonens sider som på Samsungs tidligere Edge-telefoner.Da Samsung første gang fremviste sine buede skærme, var det en håbløst gimmick uden funktion. Nu er det i højere grad en del af et større sæt brikker, der tilsammen næsten skaber en illusion af, at skærmen bare fortsætter for evigt.Det både føles og ser futuristisk ud, og skærmen afbrydes kun af et par smalle sorte kanter i bund og top, hvor der blandt andet er placeret et frontkamera og diverse sensorer.Skærmen er med Samsungs egen SuperAMOLED-tekologi, som også benyttes på Samsungs andre toptelefoner, og som altid er skærmbilledet farverigt og knivskarpt. Samsung kan noget med skærme, og det bliver kun bedre af, at der nu er mere skærm at nyde.Da der kun er lidt "spildplads" i form af kanter om skærmen på fronten, kan telefonen have en større skærm, men beholde en relativ lille fysisk størrelse. Selvom Samsung Galaxy S8+ har en skærm på 6.2 tommer, har telefonen en næsten identisk fysisk størrelse som en iPhone 7 Plus, som kun har en skærm på 5.5 tommer.Dog driller skærmformatet. Skærmen har et 18,5:9 format, hvilket får telefonen til at føles meget lang. Det kan gøre den svær at betjene. Videoklip på eksempelvis YouTube får desuden et par sorte bjælker for enden af videoen, men kan tilpasses ved at klippe lidt af filmen via software.Ligeledes er det heller ikke alle apps, der drager nytte af den høje skærm. Spotify tilføjer eksempelvis sorte bjælker i både bund og top af telefonen.Den høje skærm gør det nemmere at bruge to apps på samme tid via Android 7.0's multitasking-evner, men hvor mange benytter reelt set to apps på samme tid på sin smartphone?Da skærmen dækker det meste af telefonen, er der ikke plads til en fysisk hjemknap under skærmen. Samsung har ellers fastholdt sine fysiske knapper helt op til Note 7-telefonen, men har på S8 erstattet dem med software-knapper.Dog er der næsten en fysisk hjemknap indbygget i skærmen. På et lille markeret område, hvor du forventer hjemknappen skal sidde, har Samsung indbygget 3D-touch som fra en iPhone 7. Trykker du på feltet, føles det næsten som at trykke på en fysisk knap.Det er godt tænkt af Samsung, at få vibrationer til at føles som en knap igennem et felt på skærmen.Det føles dog ikke helt så overbevisende som på en iPhone 7's 3D-touch på hjemknappen, og du skal trykke noget hårdere end på Apples telefon. Samsung S8 føles som et "klonk", imens iPhonens "uægte" knap føles som et "klik".Fordi der ikke længere er plads til en egentlig knap under skærmen, finder du telefonens fingerskanner på bagsiden.Feltet sidder ved siden af kamera-modulet, og det er let at tage fejl af de to felter. Det er specielt irriterende for venstrehåndede som denne skribent. Her kunne Samsung nemt at have gjort placeringen bedre ved at lægge feltet under kameraet, som LG og Huawei gør på sine telefoner.Fingerskanneren er dog ikke den eneste sikkerhedsforanstaltning i telefonen. Ud over fingeraftryk, log in-mønster og pin- og kodeord, kan du også logge på med enten dit ansigt eller dine øjne.Her er irisskanner klart at foretrække, om end Irisskanneren ikke er nær så hurtig som ansigtsgenkendelse.Under vores test har vi oplevet, at ansigtsgenkendelse-login alt for let kan snydes med et billede af personen, hvilket gør sikkerhedsløsningen hamrende usikker.Både fingerskanner og irisskanner er dog velfungerende, så din telefon burde være sikker - så længe du holder dig fra ansigtsgenkendelsen.I telefonen finder du Samsungs seneste Exynos-processor, der er baseret på 10nm-arkitektur. Det er den første af sin slags i verden, og telefonen er da også hurtigere i diverse benchmarks end både sin forgænger, OnePlus 3T og en iPhone 7.I praksis kan vi ikke mærke den store forskel på brugeroplevelsen i en S7 og en S8'er. Telefonen æder samtlige apps og spil, som vi har fodret den med, og som tidligere nævnt viser skærmen smukt både spil, video og apps.Ligeledes oplever vi også, at telefonens 3.500 mAh-batteri (S8+) holder til en dags almindelig brug. Opladning går ligeledes hurtigt med Samsungs egen fast-charge-teknologi.Telefonen har 4GB RAM og 64GB lagerplads med plads til et MicroSD-kort på op til 256GB. Vi har på intet tidspunkt haft syndelige netværksproblemer med telefonen. Lydkvaliteten i samtaler er på niveau med andre telefoner i topkategorien.Den hurtige hardware bliver blandt andet benyttet til at drive DeX - et desktop-lignende miljø via computerskærm med mus og tastatur.Samsung byder i år på lige så mange megapixel i sit kamera som i sin S7'er sidste år. 12 megapixel med en blænde på f/1.7 og optisk billedestabilisator.Billeder skudt med kameraet er flotte og utrolig farverige. Til tider lidt for farverige. En kold forårsdag ved den vestjyske hede fik til tider kameraet til at tolke himlen som værende tyrkis, og generelt er farverne skudt en smule i vejret. Det ser hammerflot ud, men er til tider knap så virkelighedstro som de måske mere kedelige billeder i en iPhone 7 eller Google Pixel.Det er et spørgsmål om smag, og til familiealbummet i telefonen klarer telefonen det til U.G.Galaxy S7 blev kaldt en af de bedste kamera-telefoner på markedet, og S8 placerer sig i samme høje kategori.Sammen med lanceringen af Galaxy S8 har Samsung også offentliggjort sin Bixby-agent. Det er ikke en assistent som Siri eller Cortana, men en agent, der skal gøre det lettere for dig at bruge telefonen.Er du inde i en app og holder den dedikerede Bixby-knap nede, ved Bixby, at du eksempelvis er i Galleri-appen og kan tilbyde evner derefter. Du kan eksempelvis bede Bixby om at finde alle billeder taget i London, vælge fire af billederne med din finger og sige "gem billederne i en ny mappe kaldet London og slet resten," hvorefter Bixby udfører opgaven.Men det fungerer bare ikke på dansk. Bixby forstår kun engelsk og koreansk, og funktionen er helt slået fra på den danske S8'er.I stedet har vi adgang til et oversigtsvindue i stil med Apples Widget-side eller Androids Google Now-side med forskellige kort med informationer.Understøttede apps bliver flot implementeret i Bixby, men funktionerne er få, og vi er lidt i tvivl om, hvad vi skal bruge det til. Især når vi allerede har Google Now indbygget i Android og dermed samtlige Samsung-telefoner.Bixby findes også i dit kamera, hvor du enten kan tage billeder af objekter eller steder, hvorefter Bixby kan analysere det og vise dig tilsvarende billeder. Det er en funktion med stort potentiale, men i øjeblikket mest en gimmick. Den kan også tage teksten fra et taget foto, men resultatet er svingende.Måske mest irriterende er Bixbys dedikerede knap. Under volume-knapperne sidder en dedikeret knap til Bixby, som uden stemmegenkendelse bliver ligegyldig for danske brugere. Knappen fører dig ind til Bixby-oversigten, men den forveksles let med volume-knapperne, hvilket får en til at se endnu mere idiotisk ud i stillekupeen i S-toget, når man febrilsk forsøger at skrue ned for ringetonen.Knappen kan forresten ikke omprogrammeres. Det har Samsung stoppet, efter en gruppe udviklere selv havde omprogrammeret knappen om til eksempelvis Google Now eller til en kamera-knap.Tak for det Samsung...Så skal du købe Samsung Galaxy S8?Imens vi lyder kritiske over for telefonen, så er Samsung Galaxy S8 unægteligt en glimrende smartphone. Samsung satte allerede baren højt med sin S7'er sidste år, og på langt de fleste parametre er S8'eren en lige så god og velfungerende smartphone.Det er skærmen og det nye design, der er det største trækplaster ved telefonen. Det er en af de flotteste paneler på en smartphone på markedet, og de tynde kanter omkring skærmen får virkelig billedet til at springe ud af telefonen.Kameraet skyder hammerflotte billeder, og ydeevnen i telefonen ligger som forventet i toppen af ranglisten. Selv det meste af Samsungs tilføjede software er faktisk ganske okay og brugbar.For danskerne bliver Bixby-agenten dog en skuffelse. Det lyder som en spændende tjeneste, men funktionerne stråler ikke rigtig igennem.Vi føler i hvert fald ikke, at vores telefon føles klogere efter Bixby.