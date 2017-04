Morgen-brief: Overblik over it-nyhederne onsdag morgen

Det myldrer ind med deleapps efter Ubers lukning. Plenti har nu 70.000 kunder. Nets runder en million nordiske netkøbere. MobilePay nærmer sig 10.000 online-butikker.

Morgen-brief: Overblik over it-nyhederne onsdag morgenUber lukker i dag, og lukningen har fået flere nye dele-apps på banen. En række af de nu tidligere Uber-chauffører samles ved middagstid i dag for at præsentere nye dele-apps til kørselstjenester. En af dem hedder Habil. En anden Avanti, der hverken har CVR-nummer eller kontor og hvor chauffør og kunde selv aftaler pris og betalingsmetode.Stifter Lars Kragh Andersen siger til Berlingske Business , at folkene bag tjenesten ‘ikke bekymrer os om, hvad der er rigtigt og forkert. Og frihandel mellem mennesker er ikke forkert, så vi vil ikke overholde kravene i taxalovgivningen."Målsætningen om 100.000 kunder inden for de første to år er inden for rækkevide for teleselskabet Plenti, der ved udgangen af påske rundede de 70.000 kunder."Vi synes jo, at det går ganske fornuftigt. Om et halvt år forventer vi at nå 100.000, hvilket jo er et lidt magisk tal," siger direktør Peter Mægbæk til Børsen. Nets har pæn fremgang med betalingsservicen ‘Husk mig,' hvor brugeren kun skal huske de tre kontrolcifre bag på betalingskortet, mens systemet husker de øvrige cifre, der er nødvendige for at betale.Ifølge Børsen har løsningen alene i marts fået en halv million nye brugere. I alt er 1,2 millioner nordiske brugere nu tilmeldt løsningen."Vi investerer mere end nogensinde i at forbedre rammerne for både kunder og forretninger, når man handler online. ‘Husk mig' sætter ny standard for, hvor nemt betaling kan foregå online," siger vp Asger Hattel til avisen.MobilePay kan snart anvendes som betalingsmetode i 10.000 onlinebutikker i Norden. Og det er nødvendigt, siger direktør Mark Wraa-Hansen til Børsen Her peger han på, at de globale løsninger til Mastercard, Visa, Alipay og Paypal allerede ligger på internationale websites, og derfor gælder det for MobilePay om at få tilkæmpet sig en plads bag disse.