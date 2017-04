Ny cloud-baseret Windows på vej: Seks ting du skal vide om det kommende Windows 10 Cloud

Microsoft er på vej med en ny version af selskabets Windows-system til at tage kampen op imod Chromebooks, men hvad er Windows 10 Cloud egentlig for en størrelse?

Windows 10 Cloud er en ny, kommende version af Windows 10, som Microsoft forventes at lancere i begyndelsen af maj måned.Det er en Windows-version, som skal tage kampen op mod de populære Chromebooks, som særligt har slugt store dele af det amerikanske undervisningsmarked, der tidligere har været domineret af Windows-computere.Microsoft har endnu ikke officielt meldt ud om Windows 10 Cloud, men diverse læk og updates til Windows Insider indeholder referencer til "Windows Cloud," ligesom Microsoft har inviteret til et event 2. maj med hashtagget #MicrosoftEdu.Så hvad ved vi om det nye Windows 10 Cloud? En hel del faktisk.Den største forskel mellem Windows 10 Cloud og de mere almindelige Windows 10-versioner bliver måden, hvorpå du kan installere programmer og apps.I 10 Cloud vil du kun kunne installere tilføjelser via Windows Store, hvilket vil sige, at ingen apps, spil, Spotify-klient eller legacy-programmer vil kunne installeres via en almindelig installationsfil hentet fra nettet.Det betyder dog ikke, at du ikke vil kunne afvikle "ægte" Windows-programmer.Windows 10 Cloud er angiveligt en fuldt fungerende Windows-version, der snildt kan klare store, tunge applikationer og programmer - så længe de findes i Windows Store, hvilket de klassiske Windows-programmer kan via Microsofts Centinennial-projekt.I princippet vil Windows 10 Cloud kunne afvikle både Photoshop, AutoCad og den fulde Office-pakke, hvis altså Adobe, AutoDesk og Microsoft udgiver sin software igennem Windows StoreDet er ikke muligt at slå den sikkerhedsforanstaltning fra.Windows Store eller intet, så indtil Google indsender en version af Chrome til Microsofts butik, vil du kun kunne bruge Edge-browseren i 10 Cloud.Selv om Windows 10 Cloud kun kan afvikle programmer og apps via Windows Store, vil systemet være fuldstændig identisk med den klassiske Windows 10.Den eneste forskel vil være, at du vil blive advaret og henvist til Windows Store, hvis du forsøger at installere en almindelig installationsfil.Det vil langt hen ad vejen være positivt, da brugerne af Windows 10 Cloud formodentligt allerede vil kende til Windows 10, og derfor vil kunne bruge systemet med det samme - om end med installationsbegrænsningen.Da man kun vil kunne installere programmer og applikationer fra Microsofts egen Windows, vil systemet teknisk set være mere sikkert end den almindelige version af Windows 10 - alene fordi du eller andre med ondsindede intentioner ikke kan installere programmer udefra.Microsoft screener alle indgående apps og programmer til Windows Store ligesom Apple gør med sin App-butik, og derfor burde du være mere sikker.Det betyder også, at der burde være mindre chance for mal- og ransomware.Dem, der kan huske Microsofts første Surface-computer, sidder nok allerede nu og tænker "det lyder unægteligt meget som Windows RT?"Jo, det gør det.Windows RT var Microsoft svar på et Windows-system, der kunne afvikles på tablet-computere med ARM-hardware, og netop på grund af den indbyggede ARM-processor, kunne computeren kun afvikle Windows 8-apps.Det skabte stor forvirring hos forbrugerne, der var vant til selv at kunne installere alle sine programmer via sin webbrowser, og der var kun meget få - og ofte ringe - apps i app-butikken dengang.Windows RT blev derfor hurtigt skrottet, men lykkes det Microsoft i højere grad at få interessante programmer - både apps og .net/win32-programmer - i sin Windows Store, kan det meget vel ændre sig til en succes med 10 Cloud.Selvom Windows 10 Cloud har et "Cloud" i navnet, skal du ikke regne med at systemet er særlig højt til vejrs. Målet med Windows 10 Cloud er at sætte en stopper for Chromebooks vilde vækst i særligt uddannelsessektoren.Systemet vil formodentligt være bundet til Microsofts OneDrive-løsning, så studerende eller andre let kan få adgang til deres filer i en personlig mappe, men systemet vil i højere grad kunne bruges offline end det er tilfældet med Chromebook.I det mindste er navnet bedre end "Windows RT".Højst sandsynlig vil Windows 10 Cloud blive et gratis system for pc-producenterne, hvilket vil sænke priserne på computere med Windows 10 Cloud.Den strategi har Microsoft tidligere benyttet med både Windows RT og den særlige Windows 8.1 With Bing-version, som hardwareproducenter kunne vælge at benytte, hvis de kunne leve med at presse Bing-søgemaskinen ned over hovedet på forbrugerne.Det forventes, at Microsoft fortæller mere om Windows 10 Cloud ved eventet d. 2 maj.