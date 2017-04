Nye grafikkort fra AMD på gaden: Men det er ikke de kort, du skal glæde dig til

Foto: Brad Chacos, Pcworld.com

AMD har finpudset Polaris-serien af grafikkort og lancerer Radeon RX 500-serien. Men det er ikke de grafikkort, som du bør se frem til fra AMD.

Annonce:



Annonce:

AMD's kommende Vega-GPU.

Som lidt af en overraskelse har AMD lanceret en ny serie af sine Radeon RX-grafikkort baseret på selskabets Polaris-arkitektur.RX 500-serien er navnet og består af fire nye grafikkkort, der kan komplimentere AMD's netop lancerede Ryzen 5-processorer.De nye kort bygger på den samme bagvedliggende teknologi som i sidste års Radeon RX 400-kort med fokus på relativt prisvenlige kort til midtersegmentet.Det er en opdatering og en finpudsning af de eksisterende kort, og overvejede du før at købe et RX Radeon 400-kort, bør du nok overveje et tilsvarende RX 500-kort.I alt har AMD lanceret fire nye kort:1,256 MHz/1.366 MHz (base clock/boost) med et strømforbrug på 150/185W. Ifølge AMD selv er 1,6 gange bedre end et tilsvarende, men ældre R9 380X-kort fra 2015.1.168 MHz /1.244 MHz (base clock/boost) med et strømforbrug på 120/150W. Det er en markant forbedring i forhold til sidste års model, 470, der kun havde en base clock på 826 Mhz.1.175 Mhz /1.275 Mhz (base clock/boost). Sidste års RX 460 havde færre kerner, hvorimod RX 560 udnytter hele Polaris 11 GPU'en. Kort fortalt: RX 560 burde give en god sjat mere gamer-juice end sin forgænger, men AMD har ikke delt særlig mange informationer om RX 560.RX 550 er et helt nyt kort med fokus på e-sport-spillere uden de store krav og folk, der ikke kræver det store af et grafikkort, men som vil have mere, end hvad en processor kan tilbyde.RX 550 er i realiteten halvdelen af en RX 560 (eller en tredjedel af RX 570) med kun otte kerner. AMD har ikke løftet sløret for mhz på 550, men kortet vil ikke kræve ekstra strømtilførsel.Der er endnu kun amerikanske priser på markedet. RX 570 og 580 vil komme til at koste henholdsvis 170 dollars (direkte omregnet: 1.180 kroner) og 200 dollar (direkte omregnet: 1.400 kroner).Du kan læse en test af et af AMD's nye kort hos vores søstermedie, PCworld.com her. De nye RX 500-kort er en lille opgradering af AMD's allerede mainstream-rettede 400-serie.Hvis du venter og håber på et egentligt alternativ til Nvidias vilde, men også dyrere GTX 1070 og 1080-kort, skal du vente på AMD's Vega-kort, der kommer til sommer.Vega er kodenavnet for AMD's kommende grafikkort baseret på 14nm-arkitektur.Ved en demo ved CES-messen tidligere i år fremviste AMD et Vega-baseret grafikkort i et Doom-spil med 4K-opløsning, der lå omkring 60 til 70 fps. Nvidias GTX 1080-kort kunne knap ramme 60 billeder i sekundet.Du kan læse mere om AMD's Vega i PCworlds artikel om selvsamme her (engelsk).