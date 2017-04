Sådan sikrer du virksomhedens netværk med gratis Windows-funktioner

I stedet for at købe sig fattige i dyre sikkerhedsprodukter bør danske virksomheder lære at drive et sikkert Windows-miljø. Sikkerhedsekspert giver tre tips til at beskytte dit netværk. Gratis.

Sikkerhedsekspert Jakob Heidelberg. Stifter og CEO i virksomheden Improsec.

"God it-sikkerhed handler i mange tilfælde om at bruge det, man allerede har købt og kørende på en bedre måde."Jakob Heidelberg har arbejdet med cyber-sikkerhed hos Microsoft og lever i dag af at rådgive danske virksomheder om sikkerhedsspørgsmål.Og han oplever ofte, at virksomhederne kan komme rigtig langt med at bruge de funktioner, der allerede er indbygget i Windows.Tre lette trin kan gøre netværket så sikkert som muligt - uden at virksomheden skal til lommerne.Det er en udbredt sandhed i it-branchen, at en virksomheds største sikkerhedsproblem er medarbejdere, der klikker på de forkerte ting.Ondsindede links smugler malware ind i virksomheden, og når først hackerne er inde, er der frit slag på resten af netværket.Men ifølge Jakob Heidelberg, kan virksomheden minimere konsekvenserne af fejl hos den enkelte medarbejder kun ved hjælp af Windows."Det nytter ikke noget, at ét forkert klik kan kompromittere hele dit netværk. Hver eneste Windows-maskine har eksempelvis længe haft en indbygget firewall, og den kan du bruge til at gå ned på netværksniveau og tage stilling til, hvilke andre systemer den enkelte maskine skal kunne kommunikere med.""Den gammeldags tankegang med, at hele netværket er fuldt forbundet, er tiden simpelthen løbet fra," siger han til Computerworld.Når netværket er opdelt i mindre dele, er det en god idé at ændre tilgangen til, hvilken software der må køre på virksomhedens maskiner.Faktisk bør der vendes 180 grader fra den praksis, der ifølge Jakob Heidelberg er gældende i de fleste danske virksomheder.Mange virksomheder gør i dag brug af den såkaldte blacklisting, der grundlæggende betyder, at et stykke kode bliver forhindret i at køre på netværket, hvis det bliver taget i at udføre en ondsindet handling.Men til den tid kan det være for sent, forklarer Jakob Heidelberg."Virksomhederne bør have den omvendte tilgang og bruge. Det er en indbygget mulighed i de fleste Windows-miljøer til erhverv, og det betyder, at al uautoriseret kode bliver forhindret i at køre på virksomhedens maskiner, indtil det er blevet godkendt manuelt," siger han til Computerworld og tilføjer, at det ikke er nær så besværligt, som det lyder:"Det betyder ikke, at man skal sidde og godkende på alle maskiner, hver gang der kommer en opdatering. De fleste større softwareleverandører signerer al ny software med et certifikat, som man kan forhåndsgodkende i Windows gruppepolitikker.""På den måde kan man automatisk køre al kode fra de leverandører, man som virksomhed stoler på, uden at gå på kompromis med hverken funktionalitet eller sikkerhed."Nu er netværket opdelt i mindre enklaver, og der er helt styr på hvilken software, der må køre på virksomhedens maskiner.Virksomheden er kommet langt med it-sikkerheden.Men Jakob Heidelberg slutter af med et med lav-teknisk råd om brugen af en af de mest basale funktioner i Windows: Bruger-profiler.Administrator-profiler giver fulde brugerrettigheder til at foretage ændringer på maskinen, og ifølge Jakob Heidelberg er det ikke usædvanligt, at it-ansvarlige i danske virksomheder som udgangspunkt er logget på deres computere som administratorer.Og det giver ubudne gæster maksimalt spillerum, hvis de først kommer indenfor."Administrator-profiler bør kun være i brug i de korte tidsrum, hvor der skal foretages aktive ændringer, som kræver det. Derudover er det no-go.""Det kan lyde banalt, men uden at hænge nogen ud, kan jeg godt sige, at det er de færreste, der har styr på den del."