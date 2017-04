Nedturen fortsætter: IBM's omsætning falder for 20. kvartal i træk - er bunden snart nået?

IBM's omsætning er faldet konstant i nu fem år. Er bunden snart ved at være nået?

Annonce:



Annonce:

Endnu engang må IBM leve med, at omsætningen i det netop afsluttede kvartal, er lavere end i det tilsvarende kvartal i fjor.Det er efterhånden ved at være hverdag for det store selskab, da omsætningen med det nye kvartalsregnskab er faldet i hvert eneste kvartal i fem år i træk - i alt 20 kvartaler.Den seneste fremgang i omsætningen fik IBM i andet kvartal 2012. Siden da er det ned ad bakke.I det netop overståede kvartal faldt omsætningen med 2,8 procent til 126,7 milliarder kroner (18,2 milliarder dollar). I det foregående kvartal faldt omsætningen med 1,3 procent.Mange havde ellers troet, at IBM efter flere års nedtur og massiv omstilling var ved at være kommet ud af det dødvande, som selskabet har siddet fast.IBM så således gennem 2016 ud til at være på rette kurs: Aktiekursen steg med 11 procent over året, og selskabet så ud til at have været igennem de hårdeste faser af den store omstilling.Nu peger IBM selv på, at faldet i omsætningen denne gang skyldes fald i de alle store forretningsområder bortset fra Cognitive Solutions, der dækker over IBM's meget store investeringer på næsten en milliard dollar i kunstig intelligens (herunder Watson).Det gælder Global Business Service (faldet med tre procent), Technology, Services & Cloud Platforms (faldet med 2,5 procent) og Global Financing (daldet med 1,2 procent).Værst ramt er forretningsdivisionen Systems, der dækker over klassiske elementer som hardware, styresystemer og lignende. Her er omsætningen faldet med hele 16,8 procent i forhold til det tilsvarende kvartal sidste år.IBM forventer en voldsom vækst i de nye forretningsområder i de kommende år, hvor selskabet sigter efter at nå en omsætning på 40 milliarder dollar ved udgangen af 2018 - en stigning på 21 procent i forhold til 2016Selv peger IBM på, at salget har været ramt på store markedet som Storbritannien og Tyskland - blandt andet på grund af manglende gentegning af store kontrakter, som IBM havde forventet ville blive klaret i første kvartal, fortæller selskabets finansdirektør Martin Schroeter til Bloomberg.Det understreger, at selskabet er langt fra at være helt i mål i dets store omstilling over mod en cloud- og service-baseret it-verden, hvor kunderne er troløse og hurtige til at skifte leverandør.IBM med topchef Ginni Rometty har i årevis arbejdet på at føre det store selskab væk fra dets grundlag som producent af computere og tunge it-systemer og over mod en ny og mere agil verden præget af service-ydelser, cloud computing og bruger-fokus.Det er en kurs, der har kostet blod, sved og tårer. IBM slæber en ret tung legacy med sig - både kulturelt og teknologisk, og det er barrierer, som IBM skal overvinde samtidig med, at fler af de især yngre konkurrenter bevæger sig meget hurtigt fremad.Samme situation og omstilling står andre af tidligere førende it-selskaber i - eksempelvis CSC, HP, Dell og andre.Herhjemme har selskabet over de seneste 10 år skåret kraftigt ned på medarbejderstaben, der for 10 år siden talte 7.000 mand, men som i dag består af et par tusind ansatte.Danmark[/b]Selv peger IBM - næsten vanen tro - på, at selskabet fortsætter sine investeringer i cloud-verdenen."Vi er fortsat med at investere i at udvide vores kognitive og cloud-baserede platforme, og vi øger investeringerne i vores research and development," lyder det fra IBM i forbindelse med regnskabet.IBM understreger da også, at der trods den samlede nedgang er solide væksttegn i de nye områder."Både IBM Cloud og vores kognitive løsninger vokser igen kraftigt. Vi udvikler desuden på nye teknologier som blockchain og quantum, som vil revolutionere den måde, som virksomheder tackler komplekse forretnings-problemer på i fremtiden," lyder det fra selskabet.