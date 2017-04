Her er de gyldne forretningsmuligheder med 5G: Det er nu, du skal investere dine penge

5G-teknologien står på spring til at ændre måden, vi lever og arbejder på. Der er masser af forretningsmuligheder i sigte, og det er nu du skal sætte gang i investeringerne.

5G-markedet er endnu ungt, men det er nu, udviklingen begynder at gå stærkt.Selvom alle i teleindustrien taler om potentialet med 5G, selvom 5G-specifikationer er ved at være på plads, og selvom de første 5G-smartphones ventes at ramme markedet inden for et par år, har vi endnu til gode at se, hvor meget forretning, der reelt vil blive skabe med 5G-teknologien.Det forsøger Nokia nu at give et bud på med en ny rapport om forretningsmulighederne med 5G.Nokia, der som netværksgigant naturligvis ikke er helt uvildig i denne sammenhæng, ridser en række konkrete scenarier op for, hvordan man kan gøre forretning med udgangspunkt i 5G.Blandt andet skriver Nokia , at en række teleoperatører rundt omkring i verden allerede nu er i gang med at teste 5G, og at man generelt skal være klar til at gribe mulighederne på markedet, så snart dørene til festen åbnes."De klare økonomiske fordele ved at komme først på markedet med en ny service driver en aktivitets-bølge på tværs af kommunikations-industrien.""Men 5G er mere end bare et nyt, hurtigt radio-interface. Det kan potentielt ændre måden, mennesker lever på og transformere virksomheders måder at arbejde på i stort set alle vertikale industrier.""Det er én ting at forstå potentialet for, hvordan 5G kan køre innovative services, mens noget andet er at holde det op imod den finansielle indsats, der er nødvendig for at tjene penge, fordi der endnu ikke er nogen kommercielle udrulninger.""Samtidig vil en forsinkelse af investeringerne betyde, at man risikerer at miste en konkurrencemæssig fordel, som det kan være svært at indhente igen," lyder det fra Nokia, der herefter ridser flere konkrete business cases op.Blandt andet kan man se regnestykket for, hvordan operatørerne på fire år kan tjene pengene hjem igen i forhold til at udstyre private hjem med 5G.Det kræver, at betalingen per bruger per måned er på 40 euro, omkring 300 kroner, eller mere.Et andet marked, der vil åbne sig, er 5G som netværksteknologi til store events."5G-events og hotspots på eksempelvis et stadium har en tilbagebetaling på et år afhængig af antallet af afholdte events, hvor der kræves mindst fem events om måneden for at have en bæredygtig business case."Herudover fremhæver Nokia en række andre 5G-forretningsområder; underholdnings- og informationssystemer i biler, smart devices, sensorer, kameraer, virtual reality, smart cities og connectede bygninger.Nokia vurderer i rapoprten, at 5G vil levere 40 gange mere netværkskapacitet end det nuværende 4G.Derudover er langt højere hatigheder og en meget lav latency nogle er de oplagte fordele ved 5G.