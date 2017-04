Kæmpe app-projekt hos DSB til 186 millioner kroner forsinket i foreløbigt fem måneder

Foto: Rene Strandbygaard

Stort app-udbud skulle havet været på plads i november sidste år. Frustrerende lyder det fra virksomhederne, men DSB tager sig ekstra tid for at træffe god beslutning.

"Vi har skønnet, at det ville være bedst med ekstra tid, således at vi kan indgå de bedst tænkelige aftaler med leverandørerne" Aske Wieth-Knudsen, Underdirektør i DSB Produkt

"DSB er midt i de afsluttende forhandlinger omkring den kommende app, og vi kan derfor ikke kommentere på status lige nu. Vi har skønnet, at det ville være bedst med ekstra tid, således at vi kan indgå de bedst tænkelige aftaler med leverandørerne, og det er en af grundene til, at processen har trukket lidt ud," lyder det fra underdirektør i DSB Produkt, Aske Wieth-Knudsen, i et skriftligt svar til Computerworld.



DSB vil ikke stille op til yderligere interview og svare på spørgsmål, før der er blevet fundet en vinder af det store udbud.





- I følge udbudsmaterialet har DSB flere gange udskudt fristen med relativt kort tid. Hvorfor har I gjort det ad flere omgange, hvis I vidste, at I skulle bruge en given mængde ekstra tid til at træffe den bedste beslutning?



- Hvis I er midt i de afsluttende forhandlinger, hvornår kan det så forventes, at der kommer en afgørelse?

- Hvis DSB er i de afsluttende forhandlinger, skal det så forståes sådan, at I har lagt jer fast på en leverandør?

I øjeblikket er det ikke kun passagererne på de danske togstationer, der må væbne sig med tålmodighed. Det må en række virksomheder, der har budt på en udviklingsopgave for DSB, også.I løbet af efteråret skulle virksomhederne, der var interesserede i at udvikle en ny app til DSB, indgive deres tilbud.Udbudsmaterialet viser, at kontrakten skulle have fundet sin rette ejermand tilbage i november 2016, men fem måneder senere er der endnu ikke kommet nogen afgørelse på, hvem der skal får til opgave at hjælpe DSB med at udvikle den splinternye app.I løbet af efteråret er fristen blevet rykket flere gange, og det har skabt frustration hos flere virksomheder, som Computerworld har været i kontakt med."Det har været et langt og ressourcekrævende forløb med mange afklarende runder med spørgsmål. Det kan være frusterende, at en udbudsproces trækker i langdrag, men som leverandør kan man ikke gøre så meget ved det," siger Jørn Larsen, der er direktør for Trifork, der deltager i udbudsrunden.Virksomheden har allerede hjulpet DSB med at udvikle den nuværende app og har budt på opgaven i håb om at fortsætte samarbejdet med DSB.Selvom virksomhederne sidder utålmodigt og venter på at få at vide, hvem der skal lande den trecifrede millionordre, så virker det ikke til at stresse DSB.På Computerworld ville vi gerne have haft svar på en række spørgsmål om, hvorfor udbudsprocessen er blevet forsinket.Vi har spurgt DSB om følgende:- Ifølge udbudsmaterialet burde udbuddet have været afsluttet i november 2016. Vi er i slutningen af april nu. Hvordan bidrager de fem måneders ekstra tid konkret til en bedre beslutning for DSB?- I følge det tilsendte svar er den ekstra tid én af grundene. Hvilke andre grunde er der?