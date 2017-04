Hvor meget på spanden er du, når hele økosystemet pludselig bliver sendt på pension?

Computerworld mener: Udstyr bliver forældet hurtigere end nogensinde før. Men er du forberedt på, hvad der sker, når dit nyere udstyr bare holder op med at virke?

Annonce:



Annonce:

Annonceindlæg fra it-jobbank Tre nemme måder at søge it-job på Danske virksomheder leder med lys og lygte efter it-folk, og de søger ofte i vores CV-database for at finde nye medarbejdere. | Læs mere

For tre år siden pakkede jeg med et kæmpesmil mit skinnende nye Pebble Steel-ur ud af pakken.Inden da havde uret kæmpet sig gennem en langvarig Kickstarter-kampagne og postens ondskabsfuldt langsommelige toldbehandling.Men den smerte, som de fleste interaktioner med både Kickstarter og posten forårsager, blev hurtigt glemt hver gang jeg kiggede på mit håndled og det skinnende nye smartwatch.Det må have været samme følelse, min far havde, da han for 51 år siden betalte 500 kroner for det Omega Seamaster, han stadig går med.Forskellen er, at tre år efter, jeg pakkede mit smartwatch ud, har Pebbles nye ejere, fitness-virksomheden Fitbit, opdateret uret - ikke med nye funktioner, men med kode, der sikrer, at uret kan køre videre i nødsporet, når serverne bag Pebble-økosystemet lukker i løbet af 2017.Ejer du et Pebble, er du derfor lige blevet forladt. Måske uden at du endnu har mærket det.Og ja, jeg ved godt, der ikke er noget nyt i det. Tusindvis af ældre it-dimser mister hvert år deres eksistensberettigelse og havner i containerne på landets genbrugspladser sammen med udtjente pladespillere og båndoptagere.Det er den hardware, som blev udkonkurreret af nyere eller bedre formater, i takt med at serielporte blev erstattet af USB, og VGA-stik blev til HDMI-porte.Eller den hardware, som blev efterladt, når producenterne gik fra version 1.9 til 2.0 og introducerede nye funktioner, som du ikke kunne leve uden.Sådan er kapitalismen, som sangen går.Men når hele økosystemer går offline, er risikobilledet et helt andet.Spørg bare de nybagte Tesla-ejere, som sidst i 2016 kunne konstatere, at deres bil var knap så smart som de fleste ældre modeller. Ikke fordi hardwaren ikke virkede, men fordi softwaren pludselig ikke længere var tilgængelig.Årsagen? Skilsmissen mellem Tesla og leverandøren Mobileeye betød, at Tesla måtte skynde sig til samlebånden for at få egne sensorer og software rullet ud.Det er trist nok med et ur til et par tusinde kroner, men endnu værre for folk med millioninvesteringer i teknologi, hvis udløbsdato reelt blev overskredet, da købsaftalen blev underskrevet.Og så har vi ikke rørt ved de it-sikkerhedsmæssige konsekvenser af, at stadig flere ting, som du omgiver dig med, har en ip-adresse, og om kort tid vil blive forladt af en producent, hvis hovedkvarter er på den anden side af Jorden.Det skræmmende er, at det for både private og it-professionelle er stadig sværere at gennemskue og gardere sig mod at blive forladt. I sidste ende handler det om tillid og om at stille krav - og om at planlægge efter, at du nok før eller siden vil opleve at blive forladt.