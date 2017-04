Mere end 40.000 danske computere risikerer at blive ramt af alvorlige NSA-exploits

Microsoft har for længst lukket de sikkerhedshuller i Windows, som hackergruppen Shadow Brokers offentliggjorde i påsken. Men mange danske computere er stadig sårbare.

Annonce:



Annonce:

En opgørelse på værktøjet Statcounter, der analyserer web-trafik, viser, at 2,83 procent af de danske desktop-computere kører de ikke-understøttede Windows-versioner XP og Vista.



Det opgøres ikke årligt, hvor mange computere, der er i brug i Danmark, men en undersøgelse fra Danmarks Statistik viser, at 95 procent af de danske husstande har en desktop-computer.





Sikkerhedsekspert Jakob Heidelberg, CEO i Improsec















































Mere end 42.000 danske computere er stadig åbne for de Windows-sårbarheder, som hackergruppen Shadow Brokers i påsken offentliggjorde som NSA's vej ind i verdens mest udbredte styresystem.Microsoft har ellers allerede patchet de omfattende exploits, men da mange danske computere stadig kører gamle versioner af Windows, der ikke længere modtager opdateringer, er disse maskiner stadig sårbare.Hvis man meget konservativt antager, at de 95 procent kun har en enkelt computer per husstand, så giver det lidt over halvanden million computere (1.505.405 for at være præcis), og dermed kan helt op mod 42.603 maskiner stadigvæk være sårbare i Danmark.Sikkerhedsekspert Jakob Heidelberg fra virksomheden Improsec, der tidligere har været en del af Microsofts internationale team for cybersikkerhed, advarer om, at hackere med de offentliggjorte NSA-exploits fuldstændig kan kontrollere de aldrende Windows-systemer."Med de exploits er det muligt for en angriber at overtage og eje et sårbart system fuldstændig. Hvis man sidder bag en firewall, som man som regel vil gøre derhjemme, så er man i udgangspunktet sikret mod dette her. Men så snart man logger på et offentligt netværk, er man sårbar," siger han til Computerworld og råder de mange brugere med forældede systemer til at følge Microsofts anbefalinger:"Man skal ikke gå i panik. Men man skal se at få opdateret sit system."