Morgenbriefing: Statens Museum for Kunst snydt til at udbetale formue via CEO-fraud / Anklage: Bose spionerer via hovedtelefoner og sælger dine data.

Morgenbriefing: Overblik over it-nyhederne torsdag morgenDansk Supermarkeds plan om at gøre Wupti til en e-handelsplatform a la Amazon er blevet taget godt imod. Direktør Per Bank siger til Børsen , at Dansk Supermarked allerede den første dag efter udmeldingen om ønsker modtog henvendelser fra 45 webbutikker, som Dansk Supermarked ‘nu arbejder på at få integreret i vores Wupti-platform.'"Det ser ud som om, at der er en meget stor interesse. I starten med Amazon var der også nogen, der ikke ville ind der," siger han til avisen.Han peger på, at Wupti vil anvende samme forretningsmodel, og at tjenesten er så stor i Danmark, at trafikken ‘er interessant.'Statens Museum for Kunst er via såkaldt CEO-fraud blevet snydt til at udbetale 805.000 kroner til en cyberkriminel.Ifølge Berlingske fandt fupnummeret sted i vinterferien, hvor flere ansatte modtog mail, der så ud til at stamme fra direktør Mikkel Bogh, som i mailen bad om, at der blev gennemført en pengeoverførsel omgående til en konto i England.Da en medarbejder overførte pengene, kom der flere mails med lignende anmodninger, som også førte til pengeoverførsler.Men mailene var ikke fra Mikkel Bogh."Det er bestemt ikke en sag, som vi er stolte af. Der er blevet begået menneskelige fejl, og vores regler og procedurer er ikke blevet overholdt," siger administrationschef Anne Bak-Hansen til avisen.Der er grund til at være lidt på stikkerne, hvis du har været i USA fornylig og boet på et hotel under hotelkæderne Holiday Inn eller Crowne Plaza.Hackere har nemlig haft held til at hacke sig ind i kædernes systemer og kopiere kundernes kreditkortoplysninger i perioden mellem 29. september og 29. december i fjor.Kopieringen er sket, når kunderne har trukket deres kreditkort gennem betalingsautomaterne på hotellerne, som der er 1.200 af.Selskabet bag hotellerne IHG har allerede givet de ramte kunder besked. IHG mener umiddelbart, at ‘kun' navne og kortnumre er blevet kopieret.Anvender producenten Bose virkelig sine populære hovedtelefoner til spionage? Det skal en amerikansk domstol afgøre, efter en amerikaner ifølge Reuters har lagt sag an mod selskabet.Han mener, at Bose spionerer mod brugerne via en app, der er forbundet med hovedtelefonerne på brugerens telefon.Her tracker den musik, podcast og andre lydfiler, der sendes til hovedtelefonerne. Bose sælger ifølge anklagen disse oplysninger til andre.