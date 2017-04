Masseansættelser hos en række danske it-firmaer: Søger disse it-folk netop nu

En stribe store danske it-selskaber og it-arbejdspladser er i gang med at rekruttere masser af nye medarbejdere netop nu. Se jobopslagene og de konkrete it-stillinger her.

Annonce:



Annonce:

Annonceindlæg fra HP Snævert fokus og blinde vinkler truer virksomhedernes IT-sikkerhed Mange virksomheder fokuserer udelukkende på servere, storage, og klienter, når de taler sikkerhed. Det giver blinde vinkler som eksempelvis printere. | Læs mere

Annonce:

Computerworld kunne for et par uger siden fortælle, at danske BEC sætter gang i oprettelsen af 90 nye it-stillinger, hvor der blandt andet skal bruges it-udviklere, it-arkitekter og specialister med faglig indsigt fra pengeinstitutter.De mange ansættelser hos BEC er dog langt fra et særsyn blandt danske it-selskaber i øjeblikket.Et stribe af de store it-virksomheder i Danmark er nemlig i øjeblikket i gang med at masseansætte nye it-folk.Eksempelvis fremgår det af to aktuelle jobopslag på Jobindex , at IBM er i fuld gang med at rekruttere de 250 medarbejdere, der skal bruges til et helt nyt innovationscenter i København.Læs mere om IBM's Innovationscenter her Med de nye jobopslag søger IBM konkret efter både juniorkonsulenter og seniorkonsulenter. Om stillingen som seniorkonsulent kan man læse:"Er du udvikleren, der kan se dig selv i et dynamisk start-up miljø, hvor du vil arbejde med bl.a. Watson IoT, Watson Health og Bluemix platformen?""Du vil som seniorkonsulent i IBM Client Innovation Center få adgang til hele IBM's unikke og banebrydende teknologi stack og herigennem vil du få indflydelse på vores kunders digitaliseringsprocesser. Samtidig med dette får du mulighed for at udfolde og udvikle dine tekniske-, konsulent- og ledelsesmæssige færdigheder.""Som seniorkonsulent har du 5-10 års erfaring og kan guide, coache og inspirere vores team af junior konsulenter, så vi sammen kan skabe en agil organisation og nytænke leveringen af fremtidens it-løsninger."Også hos konkurrenten Netcompany er der travlt med at ansætte nye folk.Tidligere i år meldte Netcompany ud, at man nu havde passeret 1.000 medarbejdere, og i årsregnskabet fra marts kunne man læse , at der i de første måneder af 2017 var ansat over 150 medarbejdere:"... og med flere opgaver på vej for såvel det private erhvervsliv som det offentlige kommer vi formentligt ikke til at sætte tempoet ned lige foreløbig," lød det fra Netcompany.Det bekræftes i en lang række aktuelle jobopslag fra Netcompany, hvor der blandt andet søges erfarne it-konsulenter i København, Aarhus og Aalborg, seniorkonsulenter til information management i København og Aarhus og erfarne frontendudviklere til København.Om den sidste medarbejderprofil kan man læse:"Netcompany har travlt, og vi oplever stor efterspørgsel efter forretningskritiske webbaserede applikationer og portaler med store krav til brugergrænseflader på tværs af kanaler.""Du bliver en del af vores UI-afdeling, og du kommer til at arbejde tæt sammen med Netcompanys andre front- og backend-udviklere om at bygge markedets bedste og mest brugervenlige it-løsninger."Graduate-programmer er populære i disse år hos mange af de største danske it-virksomheder.KMD har i øjeblikket flere opslag for de nyuddannede it-folk og søger både folk til KMD Project Management Graduate Program, KMD SAP Graduate Program og KMD Technology Consultants Graduate Program - alle i Ballerup ved København.NNIT søger i øjeblikket også nye medarbejdere med omkring 15 aktuelle jobopslag , og hvis man har kig på offentlige it-stillinger har både SKAT og Skatteministeriet også en stribe opslag i øjeblikket.Blandt andet søger SKAT løsningsarkitekter til digital udvikling og skriver om kravene til kandidaterne:"Minimum fem års relevant erhvervserfaring som it-arkitekt eller fra en tilsvarende rolle. Herunder bl.a. valg af arkitektur og teknologi, planlægning af teknologi aktiviteter, support ift. arkitektur spørgsmål, vurdering af leverandører etc."Skatteministeriet søger medarbejdere til forretningsudvikling på det digitale område . I jobopslaget kan man læse:"Ser du potentialet i it og data? Trives du i et dynamisk miljø, hvor såvel ambitioner som tempo er højt, og hvor der er gode udviklingsmuligheder? Så skal du være en del af kontoret Forretning og It i Skatteministeriet."