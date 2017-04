Google skovler milliarder ind på online-annoncer - hvorfor er selskabet så på vej med egen adblocker?

Google skovler milliarder af kroner ind på salg af online-annoncer. Nu er selskabet måske på vej med en adblocker til Google Chrome. Det er der særlige grunde til.

Google er blandt verden mest indbringende selskaber, og en væsentlig del af selskabets store rigdom bygger på annoncekroner, som Google har tjent på fremvisning af annoncer i de browsere, som brugerne anvender til at søge indhold frem via Googles søgemaskine.Derfor vækker det opsigt, at Google nu ifølge Wall Street Journal kan være på vej med en ny feature til selskabets egen Chrome-browser, som har til formål at blokere for fremvisning af annoncer.Ifølge avisen vil den kommende adblocker kunne slåes til som standard i både desktop- og mobilversionerne af Chrome.Chrome er for tiden blandt verdens mest udbredte browsere, og den position vil Google gerne beholde, da Chrome fungerer som indgang til internettets mange funktioner - herunder Googles egen - for milliarder af mennesker verden over.Ifølge Wall Street Journal er beslutningen om at lancere en Chrome-adblocker mest af alt defensivt og altså ikke udtryk for en ny strategi eller lignende.For Google kan tydeligt se, at mange brugere er begyndt at anvende andre adblockere i markedet til at blokere for de ofte bimlende og bamlende annoncevisninger, der forfølger dem rundt omkring på internettet.Ved at lancere sin egen adblocker håber Google at kunne kontrollere annonce-visningerne ved eksempelvis kun at lade enkelte annoncer slippe igennem Chrome-adblockeren eller på anden måde kontrollere visningerne, hvilket i dag er svært på sites, der anvender tredjeparts-adblockere.Allerede i dag betaler Google selskabet Eyeo - der står bag den mest udbredte adblocker AdBlock Plus - for medlemsskab af ‘Acceptable Ads'-programmet, der gør det muligt for Google at sende annoncer vist på Googles søgemaskiner gennem AdBlock Plus-filteret.Ifølge avisen arbejder Google angiveligt på at præsentere en Chrome-adblocker inden for nogle få uger.Adblockeren er desuden led i Googles nye strategi om at forbedre kvaliteten af annoncer på internettet.Selskabet er således del af den såkaldte ‘Coalition for Better Ads,' der forsøger at udvikle metoder og principper for onlineannoncer, der skal gøre dem mere relevante og mindre forstyrrende for brugerne.Også Microsoft har indført egen adblocker i den nye Edgebrowser.