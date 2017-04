Microsoft booster batteritiden på din Windows-pc med ny funktion: Sådan fungerer det

Du kan få mere batteritid på din Windows-maskine ved at anvende nye funktioner i Windows 10.

For nylig fortalte vi om en test, der afslørede, at der er masser af fup med de påståede batteritider på bærbare computere.Du kan kort fortalt slet ikke regne med de batteritider, du stilles i udsigt, når du ser reklamer for bærbare computere, viste testen.Man kan dog - uanset hvor galt det står til med selve batteriet i computeren - gøre en del for at optimere batteritiden.Det sker ikke mindst via operativsystemet, og det er præcis det, der er formålet mere nye funktioner i Microsofts Windows 10.Microsoft forklarer i et blogindlæg om den nye funktion power throttling , der er inkluderet i insider preview build 16176, at den gør det nemmere at styre hvilke apps, der sluger strøm, når de kører i baggrunden."Når opgaver kører i baggrunden, placerer Windows med power throttling CPU'en i den mest effektive driftstilstand - arbejdet bliver gjort, men mindst muligt batteri bliver brugt på arbejdet," forklarer Microsoft.Microsofts egne test har vist, at man man kan spare op til 11 procent af batteriforbruget ved at anvende power throttling."Vi har siden arbejdet hårdt på at lave forbedringer og har lyttet til Windows insider-feedback, så denne funktion bør hjælpe mange af jer med at få et godt boost i batteritiden."Man kan blandt andet optimere batteritiden ved at bruge funktionen power slider i Windows 10, hvor man prioriterer, om man vil have bedst batteritid eller bedst ydelse på maskinen.Man kan også under batteri-indstillinger manuelt vælge, hvordan de enkelte apps må anvende batteriet.Selvom man nok - heller ikke denne gang - skal forvente mirakler, hvad angår batteritiden, er det hele værd at tage med, når man ønsker at kunne klemme lidt mere batteritid ud af maskinen, mens man er på farten.Eneste minus ved Microsofts nye batterifunktioner er, at de kun fungerer med processorer med Intels Speed Shift technology, der findes i Intels sjette generations Core processors og nyere."Vi arbejder på at udvide med understøttelse af andre processorer over de næste par måneder, skriver Microsoft dog.