Glem du bare pinkoden: Snart kommer der fingerskanner på dit kreditkort

Mastercard tester for tiden nye kreditkort med indbygget fingerskanner, så du slipper for at huske adgangskoder.

Annonce:



Annonce:

Foto: Mastercard

Snart er det ikke længere nødvendigt at dække for hånden, når du hæver penge i hæveautomaten, eller handler i Netto.Kort-giganten Mastercard er i færd med at teste kreditkort med indbygget fingerskanner, så du hurtigt og potentielt mere sikkert kan betale for dine varer.I hjørnet af kortet sidder en fingerskanner, der verificerer dit køb via en digital kopi af dit fingeraftryk gemt på den krypterede EMV-chip på kortet. Dit fingeraftryk skal indregistreres ved et besæg i en bank.Kun dine egne fingeraftryk kan gemmes på kortet, og herefter er det bare at sætte kortet i terminalen med tomlen på skanneren, og så er der købt bananer.Under indkøbet kommunikerer terminal og bank med hinanden, og normalt spørger banken efter din identitet i form af din pinkode.Med de nye kort verificerer du i stedet din identitet via fingerskanneren, som så sendes til banken.Da den bagvedliggende teknologi ikke har ændret sig, vil Mastercards nye fingerskanner-kort kunne bruges i alle eksisterende terminaler.Mastercard tester i øjeblikket løsningen i Sydafrika, men forventer og håber at rulle de nye fingernemme kort ud i resten af verden i løbet af 2017.Skulle din tommelfinger være ramt af den danske vinter og derfor fyldt af frostsår, kan du stadig skrive din pinkode ind.