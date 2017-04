Dansk online-firma konkurs: Bownty løbet tør for penge

Det danske dealsite Bownty er trods flere store kapitalindsprøjtninger gået konkurs.

Annonce:



Annonce:

Den danske internetvirksomhed Bownty er gået konkurs, skriver Finans.Virksomheden står bag et såkaldt dealsite, der indsamlet flere tusind tilbud fra forskellige websites.Ifølge Finans har selskabet gennem de senere år vokset sig så stort, at det i dag er et af de største af sin slags i Europa.Selskabet har ligeledes modtaget ret store kapitaltilskud - senest 25 millioner kroner fra en række investorer. Dog har selskab i flere år givet underskud.Blandt andet derfor kommer konkursen som en overraskelse."Markedet voksede desværre aldrig, som vi havde håbet," siger Lars Andersen fra Seed Capital og bestyrelsesmedlem i selskabet, til Finans.Seep Capital skød i 2012 tre millioner kroner ind i selskabet, som dengang bedyrede til Computerworld, at det var tilstede i 17 lande.Selskabets medstifter, Palle Ladbye-Hansen, siger til Finans, at der lige nu pågår forhandlinger om overtagelse af aktiverne i Bownty.Selskabet var i 2012 med på Red Heerings Top 100-liste over de bedste europæiske iværksætter-virksomheder.