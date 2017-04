Microsoft klar med ny app til dig: Sådan fungerer appen To-Do

Microsoft lancerer nu sin to-do-app, en intelligent opgave-oversigt, der bygger på et opkøb af en populær app.

For to år siden opkøbte Microsoft den populære task-manager Wunderlist, men efter opkøbet har Microsoft mere eller mindre ladet Wunderlist løbe sit eget løb.Nu er Microsoft dog klar med en ny app kraftigt inspireret fra Wunderlist, som skal hjælpe dig til at overskue alle dine daglige opgaver og pligter, lad det være arbejde eller huslige gerninger. To-Do er navnet på appen og lige så enkelt navnet er, lige så enkel fremstår appen.Det er en ultraminimalistisk app til lister og gerninger, hvor du kan tilføje tidspunkter og påmindelser.Fuldstændig som alle de andre eksisterende liste-apps.Hver dag starter med en frisk, blank side, som du kan tilføje påmindelser, og du finder dine samlede påmindelser i en fane til venstre.Hvad der er specielt ved Microsofts nye To-Do-app er dens indbyggede algoritmer til at håndtere alle de sager, duhuskede at få ordnet.Her får du en oversigt over allerede ordnede apps og apps, som snart skal ordnes, ligesom To-Do selv foreslår gerninger, som du bør ordne i dag.Appen er stadig i sit tidlige stadie, men planen er en stærk integration med Microsofts andre apps såsom Office 356, hvor Outlook og Outlook Task nok er den primære samarbejdskandidat.Appen er bygget på Wunderlist-appen, der er en af de mest populære "to-do"-apps på markedet, og Microsoft fortæller, at To-Do med tiden vil få flere funktioner fra Wunderlist.Så snart To-Do har overtaget nok evner fra Wunderlist, vil Microsoft sende Wunderlist på pension.Er du i dag stor Wunderlist-bruger, bør du nok med tiden søge mod To-Do eller en af de andre apps.Appen kan i øjeblikket ikke findes i de danske app-butikker, men burde finde vej i løbet af de kommende uger. To-Do findes til iOS, Android, Windows og Mac samt som web-klient.To-Do er den seneste app fra Microsoft, som skal gøre dig mere produktiv i hverdagen. Tidligere har Microsoft opkøbt apps som Accompli og SunRise Calendar og implementeret funktionerne i sin Outlook Mobile-app.