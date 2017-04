Danske forhandlere stopper øjeblikkeligt salg af livsfarlige opladere: Kan give stød og bryde i brand

Et eksempel på en af de livsfarlige opladere.

14 forskellige mobilopladere er trukket tilbage fra det svenske marked, fordi de er livsfarlige. Nu stopper danske forhandlere også salget af i hvert fald to af opladerne. Sikkerhedsstyrelsen ser meget alvorligt på sagen.

Annonce:



Annonce:

Annonceindlæg fra IDG Kurser It-ansvarlig? Sådan kan du lære at skabe mere værdi for forretningen Succes i it-afdelingen skaber succes i resten af virksomheden. Målrettet it-leder-uddannelse sender dig på den rette vej til successen. | Læs mere

Sikkerhedsstyrelsens råd om opladere:



- Brug en oplader, som passer til det, der skal lades op.

- Tjek at stik og ledning ikke har synlige skader, før du tilslutter opladeren.

- Læg ikke opladeren på et brandbart underlag, fx i sofaen eller sengen.

- Dæk ikke opladeren til, så den bliver overophedet.

- Tjek, at opladeren ikke bliver meget varm under opladningen.

- Lad ikke op om natten, hvor du ikke kan holde øje med opladeren.

Annonce:

"Vi tager det her meget alvorligt og har taget kontakt til svenskerne med det samme."Sådan siger kommunikationschef i Sikkerhedsstyrelsen i Danmark, Mette Cramon, efter at den svenske myndighed Elsikkerhedsværket i sidste uge udsendte et advarsel om livsfarlige design-fejl i en stribe opladere.De 14 konkrete USB-opladere kan give stød og bryde i brand og trækkes tilbage fra markedet i Sverige.Svenskerne har endnu ikke indberettet test-resultaterne til den fælles-europæiske database, som myndighederne normalt anvender.Sikkerhedsstyrelsen i Danmark har derfor selv taget konktakt til svenskerne, efter at Computerworld skrev om de farlige opladere i fredags."På baggrund af at I har gjort os opmærksomme på det her, har vi taget kontakt til det svenske Elsikkerhedsværket og sagt, at vi gerne vil bede om oplysningerne, så vi kan undersøge, om opladerne også er på det danske marked," lyder det fra Mette Cramon.Sikkerhedsstyrelsen har dog allerede fundet frem til, at i hvert fald to af de 14 opladere er solgt af danske forhandlere."Vi har taget kontakt de to forhandler, og de har så valgt helt frivilligt at tilbagekalde opladerneog stopper salget af dem," siger Mette Cramon til Computerworld.Hun oplyser, at Sikkerhedsstyrelsen endnu ikke har lovhjemmel til et regulært salgsforbud, som det, der er indført i Sverige, og at det derfor er glædeligt, at de danske forhandlere helt frivilligt har valgt at stoppe det videre salg af mobilopladerne.Det ser ikke ud til at de to konkrete opladere er solgt i store mængder i Danmark, men Mette Cramon opfordrer danskere til at tjekke listen fra de svenske myndigheder, hvis man er i tvivl om, hvorvidt man har købt en af de farlige opladere.Du finder listen her Samtidig fortæller Mette Cramon, at Sikkerhedsstyrelsen vil undersøge sagen nærmere i den kommende tid, når svenskerne giver de nødvendige oplysninger om blandt andet serie- og batchnumre."Vi har et fælles system til markedsovervågning i Europa, og når Elsikkerhedsværket finder noget og tilbagekalder produkter, sender de det ind i det europæiske system, og så bonner det ud hos os.""Så kigger vi på, om produkterne også er på det danske marked, og er de det, sker der også en tilbagekaldelse i Danmark - og visa versa," forklarer hunSvenskerne har allerede indført et salgsforbud, ligesom allerede solgte opladere trækkes tilbage. Og hvis de samme opladere er i spil på det danske marked, vil det efter al sandsynlighed også blive konsekvensen her i landet, fortæller Mette Cramon."Alle de europæiske myndigheder er meget ens i tilgangen til det med opladere og opladning."Mette Cramon forklarer, at man altid skal være opmærksom på sikkerheden, når man bruger opladere:"Lad være med at oplade om natten, oplad ikke på brandbare overflader, vær opmærksom på, at der er slitage på selv dyre produkter," lyder nogle af anbefalingerne fra Mette Cramon og Sikkerhedsstyrelsen."Vi har en lang række 'husmoderråd' til forbrugerne, for der er altså med opladning og især lithiumbatterier en risiko for overophedning og kortslutning," siger Mette Cramon.Hun henviser til de konkrete råd og vejledninger fra Sikkerhedsstyrelsen, som du kan læse i boksen til højre.Fredag fortalte Computerworld om de 14 USB-opladere, der er livsfarlige ifølge den svenske myndighed Elsikkerhedsværket."Bemærkningerne er så alvorlige, at produkterne skal trækkes tilbage fra forbrugeren," skriver Elsikkerhedsværket om oplader-undersøgelsen.En del af problemerne skyldes, at der er tale om kopi-produkter. Blandt andet lyder det:"Det er værd at bemærke, at syv af USB-opladerne ikke bærer fabrikantens navn eller varemærke," konkluderes det. Elsikkerhedsværket har også en mistanke om, at Nokia-laderen er en piratkopi, at Lidu-opladeren er et forsøg på at efterligne Samsungs ved hjælp af vildledende mærkning, og at de to opladere, der er markeret med FoxInk, forsøger at efterligne Apples opladere med vildledende mærkning."Elsikkerhedsværket skriver om flere af de 14 opladere, at de er livsfarlige, fordi designet ikke er i orden."Disse alvorlige mangler kan medføre elektrisk stød eller brand, og når plastmaterialet i adapterhuset ikke er brandsikkert, forøges risikoen for brandspredning," lyder det eksempelvis om en af de opladere, der efterligner Apples egen iPhone-oplader.