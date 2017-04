It-iværksætterne Daniel, Rune og Mads måtte ændre alt efter medvirken i Løvens Hule: "Det stod ret hurtigt klart, at vi måtte sadle helt om"

Af tre stiftere af Trunkbird, er det i dag kun Daniel Nyvang Mariussen, der er tilbage.

For to år siden deltog de Løvens Hule og fik 300.000 kroner. Nu er Løve-pengene brugt, to ud af tre stiftere er væk og deres forretningside har undergået en radikal forandring.

For knap to år siden kunne de tre danske iværksættere Rune Pedersen, Mads Emil Dalsgaard og Daniel Nyvang Mariussen forlade det populære tv-program Løvens Hule med 300.000 kroner på lommen og to nye rutinerede forretningspartnere under armene.De to nye forretningspartnere var serie-iværksætteren Tommy Ahlers og Hummel-ejeren Christian Stadil, der hver valgte at investere 150.000 kroner i virksomheden.Dengang hed deres virksomhed Trunkbird, men sidenhen er der sket meget.Løve-pengene er brugt, to af stifterne har forladt virkomheden, en ny direktør er kommet ind og den grundlæggende forretningside har undergået en radikal forandring."Vi har lavet en god gammeldags pivot," fortæller Daniel Nyvang Mariussen, der er den eneste tilbageværende af de oprindelige stiftere, til Computerworld.En pivot er et iværksætterbegreb, der bruges om virksomheder, som tager et drastisk kurskifte og udskifter den oprindelige forretningside med en ny.Og det er netop, hvad Trunkbird har gjort.Den oprindelige ide bag Trunkbird var at skabe en deleøkonomisk tjeneste, der gjorde det muligt at fragte ting over større afstande. En slags GoMore for pakker.Men ifølge Daniel Nyvang stod det hurtigt klart, at selvom ideen var god, så var den svær at tjene penge på."Vi fik jo nogle mega skarpe investorer med om bord, der virkeligt gik os på klingen og fik os til at indse nogle ting, som vi ikke selv havde set.""Derfor var vi gennem en række lange og tunge strategiske møder, og det stod ret hurtigt klart, at vi enten måtte sadle helt om eller kaste os ud i en meget krævende udviklingsopgave på tech-siden, hvis vi skulle kunne tjene penge. Og uanset hvad vi valgte, så var det ret åbenlyst, at der ventede et langt sejt træk forude," fortæller han.Udsigten til dette fik to af stifterne til at trække sig fra projektet.Noget som ifølge Daniel Nyvang Mariussen dog skete under, hvad han betegner som "ganske udramatiske omstændigheder".Efterfølgende er iværksætteren Jakob Kristiansen kommet ind som ny direktør og med ham også et nyt koncept, der for nylig blev lanceret i en beta-udgave under navnet Burd (udtales Bird, red).Det gamle koncept med lang-distance fragt er nu blevet erstattet med en app til levering af mad og vare på kortere distancer i storby-områder. I første omgang kun i København.Appen har mange lighedspunkter med den engelske app Jinn samt det koncept Uber tilbyder med UberRush.Brugerne kan eksempelvis bruge appen til at bestille mad og indkøb fra McDonalds eller 7-Eleven.Burd lægger til gengæld knap 10 procent (inklusiv moms) oven i varernes pris, og derudover en leveringspris der starter ved 45 kroner.Burd beholder ekstraprisen på varerne samt 15 procent af udbringsningsprisen, mens resten af beløbet tilfalder udbringerne, der fortrinsvist er unge mennesker, som foretager udbringningerne på cykel.Daniel Nyvang Mariussen fortæller, at Burd målrettet er gået efter rekruttere sine bude på de københavnske gymnasier, men han ser også Burd som en oplagt mulighed for folk, der i dag står uden for arbejdsmarkedet."Vi har en lille drøm om, at vi på et tidspunkt kan få aktiveret nogle folk, der eksempelvis er på kontanthjælp i dag. Det her er jo helt vildt simpelt. Det handler bare om at få folk op på nogle cykler og så afsted," siger han.I øjeblikket er Burd tilgænglig i en beta-udgave til iOS, og den virker kun med ganske få butikker og restauranter og der tilbydes kun i udbringning i udvalgte områder af København.Men det er meningen, at det geografiske område og antallet af butikker løbende skal udvides."I øjeblikket er vi i gang med en ‘åben beta-test', men derfor ønsker vi naturligvis alligevel, at folk har den bedst mulige oplevelse. Derfor har vi valgt at starte med et meget afgrænset område og med relativt få butikker," fortæller han.Computerworld talte allerede med stifterne af Trunkbird i 2014. Dengang hed virksomheden Bringrs, og du kan læse hele interviewet her: