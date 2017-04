Dato fastlagt: De hovedmistænkte it-chefer og tidligere Atea-topfolk på vej i retten Atea-bestikkelsessag

Den mest omfattende del af bestikkelsessagen har endelig fået en dato. Tidligere topledere i Atea og det offentlige skal stå på mål for anklager om bestikkelse og underslæb.

Nu er der endelig fastlagt en dato for hovedsagen i, hvad der kaldes den største bestikkelsessag i Danmarkshistorien.10. oktober bliver dagen, hvor sagen, der poppulært kaldes Region Sjælland-sagen, skydes i gang.Sagen omhandler syv tidligere ansatte i det offentlige og tidligere Atea-topfolk, der alle er tiltalt for at have modtaget eller have tilbudt bestikkelse i form af rejser og materielle goder samt for underslæb for et samlet beløb på mere 1,2 millioner kroner.Blandt andet har flere højtstående ansatte i Region Sjælland angiveligt modtaget rejser fra salgschefer i Atea til Dubai og Las Vegas, som blev betalt enten direkte af enten eller med midler, som regionen havde til gode hos Atea, hvilket anklagemyndigheden anser som underslæb.Indtil videre indledes sagen 10. oktober og fortsætter helt frem til midten af februar 2018, før alle beviser og sager er blevet gemmengået.I alt er der sat 34 dage af til sagen.Rejsen til Dubai er et af hovedforholdene i sagen.Formålet med rejsen var ifølge anklagemyndigheden for tre nu tidligere Atea-chefer at fastholde kunderne hos Atea, og på sigt få Region Sjælland og Rigspolitiet med over til de tre tidligere ansattes fælles nye selskab, 3A-It.Ifølge anklageskriftet tilknyttet sagen var de to it-ansatte bevidste om, at turen var betalt af Atea.De to it-ansatte havde også modtaget andre ydelser og gaver fra Atea-ansatte over en længere årrække, ligesom også andre sigtede fra Region Sjælland har modtaget gaver, heriblandt hotelophold med ægtefæller på Hotel Bella Sky i København.Atea har også tilbudt andre rejser til blandt andet Las Vegas tre gange samt yderligere en rejse til Dubai, lyder det i anklageskriftet.Ifølge anklageskriftet har den ene af de to it-ansatte også modtaget 12 flasker rødvin, et hotelophold på Radisson Blu og en middag til et privat arrangement, alle som Atea betalte.Sagen om bestikkelsen i Region Sjælland var katalysator for de andre sager om bestikkelse af offentligt ansatte fra Atea.I forbindelse med efterforskningen af sagerne beslaglagde Bagmandspolitiet (SØIK) en række computere og mailservere hos Atea, der afslørede yderligere forhold af bestikkelse af offentligt ansatte i blandt andet Københavns kommune, ministerier og DSB.Blandt andet skulle Atea have "smurt" offentligt ansatte for 76.000 millioner kroner på en måned.Flere sager er allerede blevet ført til doms.I løbet af sommeren vil yderligere syv komme for retten i bestikkelsessagen.