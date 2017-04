Morgen-briefing: Hurtigt overblik over it-nyhederne fredag morgen

Huawei vil udrulle 5G i Danmark. Alvorlige anklager mod WikiLeaks Julian Assange.

Annonce:



Annonce:

"Du vil kunne placere din telefon på bordet foran dig og have en samtale ansigt til ansigt med en anden person. Du vil også kunne få din telefon til at læse højt af et menukort eller et skilt," siger han til Politiken.

Godmorgen og velkommen til Computerworlds morgen-briefing, hvor du får det hurtige overblik over it-nyhederne fredag morgen.Kinesiske Huawei vil inden for få år udrulle 5G i Danmark og har allerede gennemført de første test med TDC, som selskabet leverer løsninger til.Ifølge Børsen rundede Huawei 70 gigabit i sekundet under testen, hvilket er 1.000 gange hurtigere end den gennemsnitlige hastighed i Europa. Med denne hastighed kan man downloade en spillefilm på tre sekunder.Selskabets danske direktør, Jason Lan, siger til avisen, at Huawei har valgt Danmark som testland, fordi landet er ‘et foregangsland inden for innovation.'Ifølge direktøren kan 5G formodentlig rulles ud i Danmark fra 2020.Det amerikanske justitsministerium overvejer ifølge Washington Post at sagsøge WikiLeaks-stifter Julian Assange for en række alvorlige forbrydelser, der inkluderer sammensværgelse, spionage og tyveri af statens ejendom.WikiLeaks har i de seneste 11 år lækket mere end 10 millioner ellers hemmelige stats-dokumenter til offentligheden via organisaitonens website. Julian Assange har mere eller mindre været fredet under USA's forhenværende præsident, Barack Obama, der betragtede WikiLeaks som en slags journalistisk og samfundsnyttig tjeneste. Obama lukkede dog aldrig sagen formelt sagen ned, og USA's nuværende præsident, Donald Trump, ser anderledes på sagen.Google Translate er ved at være så præcis, at det nærmer sig den menneskelige, sproglige formåen.Tjenesten anvendes af en milliard mennesker hver måned, hvor det oversætter 140 milliarder ord.Ifølge Politiken er programmet efterhånden i stand til at se mønstre på tværs af sprog i et omfang, så Google tror, at det er muligt at finde frem til et 'meget abstrakt pseudosprog, som mange sprog har tilfælles.' Google kalder det for 'interlingo.'Produktchef Barak Turovksi siger til avisen, at han tror, at mennesker i fremtiden vil kunne tale sammen, selv om de ikke deler sprog.