Bølge af nye love tvinger BEC til at bruge flere hundrede millioner kroner på compliance: "Det suger udviklingskræfter væk fra vores innovative udvikling"

En stadig strøm af lovkrav og nye regler trækker tænder ud for Roskilde-selskabet BEC, der leverer it til en lang række danske penge-institutter."Der har virkelig været tryk på lovgivningsmøllen i de seneste år. Vi har mindst syv større danske og internationale lovkomplekser, som vi skal indarbejde i vores systemer i 2016-2018, for at vores kunder overhovedet må have lov til at drive bank," lyder det fra selskabets administrerende direktør, Kurt Nørrisgaard.De nye regler tæller omfattende komplekser som EU's nye persondataforordning, nye regler om hvidvask, investeringsrådgivning og en række andre ting.Kurt Nørrisgaard mener, at presset er for stort.Selskabet forventer at skulle investere 200 millioner kroner i compliance i det kommende år. Sidste år løb beløbet op i 160 millioner kroner."I mit sind er der ingen tvivl om, at det her kommer for hurtigt og alt for omfattende, for det suger jo udviklingskræfter væk fra vores mere innovative udvikling af nye digitale muligheder til danske bankkunder," siger han.Ikke mindst forberedelserne til EU's persondataforordning - GDPR - vækker bekymrnig.Forordningen bliver indført direkte som dansk lov 25. maj 2018 og er en stor mundfuld for de fleste danske organisationer, som er tvunget til at gennemgå og justere meget store dele af deres it-setup i komplekse manøvre-Alligevel er det fortsat uklart, hvordan de danske regler bliver. Det forventes, at de konkrete danske regler først vedtages i Folketinget til efteråret.Kurt Nørrisgaard kritiserer da også, at detailreglerne først bliver specificeret ganske få måneder før, de reelt træder i kraft.Det gør vilkårene helt urimelige."Vi er simpelthen nødt til at gå i gang med at udvikle systemerne til at håndtere nye regler, før vi kender de endelige regler - ellers kan vi ikke nå det. Det er jo en helt skør anvendelse af ressourcer, og det medfører en oplagt risiko for at spilde udviklingskroner på at gå i den forkerte retning," siger han.BEC kom ifølge årsrapporten ud med et underskud på en million kroner på en omsætning på 1,4 milliarder kroner. BEC har som mål at lande et rundt nul på bundlinien hvert år.