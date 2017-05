Hvorfor vil I kun ansætte erfarne it-folk? Fremtidens vindere bliver dem, der bidrager til at uddanne egne it-specialister

Klumme: I mine øjne hyrer alt for mange virksomheder kun erfarne medarbejdere med flere års erfaring, som kan bidrage fra dag ét. De glemmer de mange fordele, der er ved at have elever, som er videbegærlige, påvirkelige, ivrige, idérige og motiverede.

Hos Flexfone vokser alle med opgaverne.Vi bidrager med uddannelse af fremtidens it-specialister, der udvikler kommunikationsløsninger til erhvervslivet.I vores fem-årige levetid har vi haft seks elever, hvoraf den ene er færdig med sin uddannelse og fastansat. Lige nu har vi fire datateknikstuderende i praktik, og én, der læser til multimedie integrator i Århus.Vi ser det som en styrke at have elever, der lærer at bruge de programmeringssprog, vi arbejder med. Og samtidig får de en bredere videnbase fra erhvervsskolen.Eleverne er en vigtig del af vores organisation, hvor de lærer at samarbejde med erfarne medarbejdere fra både vores kommunikations-, kundeservice- og salgsafdeling. Det skaber en dynamik, der løfter vores produkt.I mine øjne hyrer alt for mange virksomheder kun erfarne medarbejdere med flere års erfaring, som kan bidrage fra dag ét. De glemmer dog de mange fordele, der er ved at have elever, som er videbegærlige, påvirkelige, ivrige, idérige og motiverede.Vi har som it-virksomheder pligt til at bidrage til at uddanne fremtidens it-medarbejdere for samfundets skyld. Men vi gør det da også for vores egen skyld.Når vi har lært eleverne at kende, og vi kan se, at de er vokset med opgaverne og kan indgå i et samarbejde med deres kollegaer, så ender vi altid med at fastansætte dem.Vi skal ansætte flere it-studerende de næste mange år, fordi organisationen er gearet til det, og fordi det giver virksomheden alle kortene på hånden, når vi løbende skal bruge nye medarbejdere - uden at skulle ud og headhunte i konkurrence med andre it-virksomheder, der måske er desperate efter arbejdskraft, fordi de ikke selv bidrager til at uddanne deres fremtidige arbejdsstyrke.Derfor er min opfordring til de virksomheder, som lurepasser: Kom ind i kampen og sørg for, at vi får flere veluddannede it-specialister nu og i fremtiden.Det er en god idé for eleven, for jer som virksomhed og for Danmark, så vi kan blive ved med at være et vindersamfund - også i fremtiden.