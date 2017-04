Kæmpe-opdateringer til Windows 10 kommer i september og marts i de kommende år

Microsoft sætter en fast dato på, hvornår du kan regne med at modtage de to årlige store opdateringer til sit - og dit - Windows 10

Annonce:



Annonce:

September og marts bliver fremover store-opdaterings-måneder for Microsoft-brugere, der benytter Windows 10 og Office-programmer.Det skriver Microsoft i et blogindlæg Microsoft skriver, at selskabet fremover vil følge en fast og forudsigelig plan for både Windows 10 og Office-pakken med udsendelse af opdateringer to gange om året.Selskabet har ikke specificeret de konkrete datoer i september og marts, og den næste planlagte opdatering bliver "Redstone 3-opdateringen", der lander i... ja, september 2017.Målet med den nu fastlagte opdateringscyklus er at gøre det lettere for både systemadministratorer og menigmand at forberede sig på de store opdateringer."Vi har hørt fra vores kunder, at de ønsker mere forudsigelighed og enkelhed i vores opdateringsservice, og derfor sker dette," skriver Bernando Caldas, general manager hos Microsoft Marketing i blogindlægget.De to store eksisterende opdateringer, Anniversary Update og Creators Update, blev udsendt i august 2016 og marts 2017.Både Windows 10, Office 365 ProPlus og Microsoft System Center Configuration Manager vil alle følge den samme cyklus. Det vil i praksis betyde færre opdateringer til både Enterprise-versionen af Office 365 og Office 365-ProPlus, som i dag modtager opdateringer tre gange om året.Forbrugere med en almindelig Office 365-konto vil stadig modtage opdateringer flere gange i løbet af året.Den seneste opdatering til Windows 10, Creators Update, udkom i marts, men havde langt fra de funktioner, som Microsoft havde lovet ved et event sidste oktober.Flere af de savnede funktioner forventes at gemme sig i den næste "Redstone 3"-opdatering.Microsoft afholder sin udviklerkonference Build i starten af maj måned, hvor vi forventer at se mere til de kommende funktioner til Windows 10 og Office 365.