HTC sætter dato på lanceringen af næste toptelefon: Får helt særlig og interessant funktion

Pressede HTC har nu sat dato på sin kommende flagskibstelefon, der ser ud til at få en ret unik evne.

Videobid fra HTC's Twitter.

HTC har udsendt invitationer til 16 maj, hvor selskabet vil fremvise den næste smartphone.Diverse læk og afsløringer peger entydigt på, at det bliver selskabets næste flagskibstelefon.I invitationen lægger HTC også op til, at det bliver endnu en tilføjelse til familien i selskabets nye "U"-serie.HTC har selv ud over invitationen udsendt en kort videobid, der viser telefonen og, hvad der ser ud til at være trykfølsomme kanter.Det vil sige, at metalkanterne omkring skærmen kan bruges til at navigere rundt i systemet. Det er en funktion, som tidligere er blevet fremvist i lækkede videoer fra den kendte "leaker," Evan Blass.Det vil være en unik evne i forhold til både Samsungs netop lancerede og yderst anmelderroste Samsung Galaxy S8 og LG's LG G6, som begge har fokuseret på at fylde telefonen med så meget skærm som overhovedet muligt.Spørgsmålet er så, om det vil være nok?Ifølge flere læk af informationer om den kommende HTC U-telefon vil telefonen have en 5,5 tommer stor skærm med en opløsning på 1.440 x 2.560 pixels, den nye Snapdragon 835-processor, 4GB RAM, 64GB lagerplads og et 12 megapixel kamera samt 3.000 mAh-batteri.Det forlyder dog også, at HTC med sin kommende U stædigt holder fast i ikke at inkludere en minijack-port, men i stedet vedlægger sit eget USB C-headset. Omvendt forventes det, at telefonen bliver vandtæt.Efter lanceringen af først HTC 10 Evo og derefter den seneste HTC U Ultra , der langtfra modtog positive reaktioner fra alle anmeldere, har HTC virkelig brug for en sejr.Selskabet er gået fra at være en af de største producenter af smartphones til knap at være repræsenteret på listerne over de ti største mobilproducenter i verden.Det bliver spændende at se, om HTC denne gang kan vende skuden og igen blive relevant på smartphone-markedet.